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`2020`de kredi büyümesi ivme kazanacak`

06.01.2020 11:25

Son güncelleme : 06.01.2020 11:42
TSKB Genel Müdürü Suat İnce, "Türkiye ekonomisinin, 2020 yılında net dış talebin büyümeyi sınırlayabilecek olmasından dolayı, yüzde 4`lük büyüme temposunu yakalayabileceğini düşünüyoruz" dedi.



AA

TSKB Genel Müdürü Suat İnce, "Bankacılık Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine,  bankacılık sektörü, Türkiye ekonomisi ve TSKB'nin performansına ilişkin  değerlendirmelerde bulundu.

Bankacılık sektörünün özellikle 2019'un ikinci yarısında canlanan  kredi talebiyle birlikte kasım sonu itibarıyla kredilerini kur etkisinden  arındırılmış olarak yaklaşık yüzde 6 arttırdığını belirten İnce, Merkez  Bankasının faiz indirimleri ve kamu otoritelerinin aldıkları zamanlı önlemlerin  ekonomik beklentilerin olumlu yönde gelişmesini sağlamasıyla 2020 yılında da hem  iş dünyasının hem de tüketicilerin kredi talebinde artışın devam edeceğini ve  sektör bazında kredi büyümesinin ivme kazanacağını öngördüklerini söyledi.

İnce, bankacılık sektörünün 2020'de de kaynaklarını en uygun şekilde  artırarak, ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceğini ifade etti.

"TÜRK EKONOMİSİNİN 2020'DE ILIMLI BÜYÜYECEK"

Suat İnce, 2019'de hem TSKB'nin hem de diğer kurumların gerek uluslararası finans kuruluşlarından gerekse kalkınma finansmanı kurumlarından  kaynak temin etmeye devam ettiğini söyledi.

Bankaların 2019'da yabancı para kredi talebine mukayeseli TL kredi  tarafında daha fazla iştah olmasıyla yabancı para borçlanmalarını kendi  tercihleri ile azalttıklarına işaret eden İnce, örneğin sendikasyon kredilerini  gelen taleplere rağmen 100'ün altında bir yenileme oranı ile gerçekleştirmeyi  tercih ettiklerini dile getirdi.

İnce, buna ilaveten, birçok bankanın itfa tarihinde yeni bir eurobond  ihracı gerçekleştirmeden rahatlıkla tahvillerinin itfasını gerçekleştirdiklerini  ifade etti.

2020 yılında Türk ekonomisinin ılımlı bir büyüme kaydedeceğini tahmin  eden İnce, Türk bankacılık sektörünün sağlamlığını göz önünde bulundurarak  sektörün rahatlıkla gerek yurt içi gerekse yurt dışından yeterli seviyelerde  kaynak temin etmeye devam edeceğini söyledi.

İnce, bu doğrultuda, bankacılık sektörünün ekonomik kalkınma için  etkin şekilde çalışma odağını sürdüreceğini kaydetti.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

TSKB Genel Müdürü İnce, TCMB'nin 12 Aralık'taki PPK toplantısında  beklentiler dahilinde indirime devam ederken, gelecek dönemde açıklanacak  verilere bağlı olarak indirimlere devam edebileceğinin sinyalini verdiğini  anlattı.

Bu kapsamda, Merkez Bankasının, küresel koşulların desteği ile faiz  indirimlerine daha yavaş adımlarla da olsa devam edilebileceğini öngördüklerini  söyleyen İnce, "İndirimlerin hızının ise büyük ölçüde enflasyondaki iyileşmeye ve  finansal istikrara ilişkin öncü verilere bağlı olacağını düşünüyoruz." dedi.

"TAKİPTEKİ ALACAKLARDA AZALIŞ TRENDİ BAŞLAYACAK"

Suat İnce, Türkiye ekonomisinin, 2020 yılında net dış talebin büyümeyi  sınırlayabilecek olmasından dolayı, yüzde 4'lük büyüme temposunu  yakalayabileceğini söyledi.

Buna bağlı olarak cari işlemler hesabında milli gelirin yüzde 2'si  civarında bir açık olabileceğini beklediklerini ifade eden İnce, "2020'de  TCMB'nin faizlerde bir miktar daha indirim için yeri olduğunu değerlendirirken,  bu durumun bankacılık sektöründe net faiz marjı ve toplam karlılığı üzerindeki  olumlu etkisinin sürebileceğini değerlendiriyoruz." şeklinde konuştu.

İnce, büyümenin toparlanması ve yeniden yapılandırma süreciyle  sektörün aktif kalitesindeki bozulmanın duracağını ve 2020'nin ikinci yarısıyla  takipteki alacaklarda azalış trendinin başlayabileceğini tahmin ettiklerini dile  getirdi.

"YABANCI YATIRIMCILARIN EN YETKİN LOKAL İŞ ORTAĞI OLMAYI HEDEFLİYORUZ"

TSKB Genel Müdürü İnce, banka olarak 2019 yılında özel sektöre  sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık temalı krediler sağlamaya devam ettiklerini  anlattı.

Yeni kullandırımlarda ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji, kadın  istihdamı, fırsat eşitliği, endüstriyel gelişim, KOBİ finansmanı ve kaynak  verimliliği yatırımlarının öne çıktığını belirten İnce, Avrupa İmar ve Kalkınma  Bankası’nın (EBRD) Türkiye'de sadece TSKB ile imzaladığı risk paylaşımı iş  birliği ile özel sektöre yatırım ve işletme kredisi olarak EBRD ile birlikte  toplamda 100 milyon avro tutarına kadar kaynak sağlamak üzere yola çıktıklarını  dile getirdi.

İnce, Çin Kalkınma Bankası ile 200 milyon dolar tutarında yeni kaynak  anlaşması imzaladık ifade etti.

Çin Kalkınma Bankasının, Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında Türkiye'de bir bankaya sağladığı ilk ve en uzun vadeli kredi olma özelliğini  taşıyan bu finansmanlagelecek dönemde ülkedeki üretim, sanayi, KOBİ, enerji,  altyapı, sağlık ve eğitim projelerini destekleyeceklerini söyleyen İnce, şunları  kaydetti:

"Kasım ayında ise Fransız Kalkınma Ajansı ile 85 milyon avro tutarında  yeni bir kredi anlaşması imzaladık. 2016 yılında imzalanan kadın istihdamı ve iş  sağlığı güvenliği kredisinin devamı niteliğinde olan bu kredimizle, Türkiye'deki  çalışma ortamında cinsiyet eşitliğini dikkate alan ve kadın istihdamına fırsat  tanıyan firmaların yapacağı yatırımlara kaynak sağlayacağız. 2019 yılındaki diğer  önemli odak alanlarımız da danışmanlık ve yatırım bankacılığı hizmetlerimizdi. TSKB olarak uzun yıllardır sahip olduğumuz güçlü ekonomist, finansal analist ve  mühendislik ekiplerimizle ülke kalkınmasına finansman dışı yetkinliklerimizle de  katkı sağlamaktaydık. Bu katkımızı daha yapılandırılmış bir şekilde sunmak  amacıyla 2019 yılında entegre danışmanlık hizmeti modelini kurduk.

Bu modelin ana odağı Türkiye'nin lokomotif sektörlerinde faaliyet  gösteren firmalara dönüşüm, gelişim ve sürdürülebilirlik yolculuklarında  rehberlik etmek. Ülkemizde yatırım planlayan global şirketlere ve fonlara yönelik  hizmetlerimizle de yabancı yatırımcıların en yetkin lokal iş ortağı olmayı  hedefliyoruz. TSKB olarak ülkemiz kalkınmasındaki katkımızı sermaye piyasaları,  gayrimenkul değerleme ve sürdürülebilirlik danışmanlığı alanlarında önemli  başarılara imza atan iştiraklerimizle bir adım öteye taşıdığımızı söylemek  isterim. Yatırım Finansman Menkul Değerler, TSKB Gayrimenkul Değerleme ve  Escarus'un getirdiği özel uzmanlık alanlarıyla müşterilerimize sunduğumuz  çözümleri çeşitlendirme ve derinleştirme imkanı buluyoruz."

"FİNANS SEKTÖRÜNDE AYRIŞAN BİR KURUMUZ"

Suat İnce, TSKB olarak 70. faaliyet yılına doğru ilerlerken  Türkiye'nin kalkınmasına ve sürdürülebilir büyümesine çok yönlü katkıya devam  ettiklerini belirtti.

TSKB olarak kalkınma finansmanı, yatırım bankacılığı ve danışmanlık  alanlarında değer yarattıklarını ifade eden İnce, uluslararası finans  kurumlarından sağladıkları ve farklı temalar etrafında çeşitlenen fonları Türk  özel sektör yatırımlarına aktardıklarını anlattı.

İnce, TSKB olarak yüzde 73 oranında sürdürülebilir ve kapsayıcı  yatırımlardan oluşan kredi portföyü ile finans sektöründe ayrışan bir kurum  olduklarını bildirdi.

İklim değişikliği, enerji ve kaynak verimliliği, çevre, kadın istihdamı gibi çevresel ve sosyal yatırımların 2020 yılında da odak alanları olmaya devam edeceğini söyleyen İnce, "Özel sektörün bu yöndeki yatırımlarını desteklemek üzere finansman kaynaklarımızı çeşitlendirerek artırmayı  hedefliyoruz. 2020 yılı kredilendirme faaliyetlerimizde sürdürülebilir ve  kapsayıcı yatırımlara dönük konsantrasyonumuzu sürdürdüğümüz ve ülkemizin  kalkınma yolculuğuna danışmanlık ve yatırım bankacılığı hizmetlerimizle artan  oranda katkı verme iddiasında olduğumuz bir yıl olacak." diyerek sözlerini  tamamladı.




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