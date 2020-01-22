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34 yıllık tarihinde bir ilk! Rekor kırdı

22.01.2020 16:38

Son güncelleme : 22.01.2020 16:47
Almanya’da DAX 30 Endeksi, 34 yıllık tarihinde ilk kez 13 bin 600 puan seviyesine çıkarak bir rekor kırdı.



AA

Endeks güne 13 bin 614 puandan başlayarak, 2018 Ocak’taki rekorunu  yeniledi.

DAX  30 Endeksi, güne yüzde 13 bin 614 puandan başlarken 2018 Ocak’tan  beri en yüksek seviyesine yükseldi. Daha sonra en yüksek 13 bin 640 puan  seviyesini görerek yeni tarihi rekorunu kırdı.

2018 Ocak’ta endeks 13 bin 597 puana yükselerek rekor kırmıştı.

Analistler, ABD ile Çin'in ticaret anlaşmasından sonra yatırımcıların  hisse senetlerine daha güvenli baktıklarını belirterek, dünyanın iki büyük  ekonomisi arasındaki anlaşmaya rağmen küresel olarak kayda değer bir ekonomik  toparlanma beklenmediğini vurguladı.




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