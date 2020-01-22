Almanya’da DAX 30 Endeksi, 34 yıllık tarihinde ilk kez 13 bin 600 puan seviyesine çıkarak bir rekor kırdı.
34 yıllık tarihinde bir ilk! Rekor kırdı
22.01.2020 16:38
Son güncelleme : 22.01.2020 16:47
AA
Endeks güne 13 bin 614 puandan başlayarak, 2018 Ocak’taki rekorunu yeniledi.
DAX 30 Endeksi, güne yüzde 13 bin 614 puandan başlarken 2018 Ocak’tan beri en yüksek seviyesine yükseldi. Daha sonra en yüksek 13 bin 640 puan seviyesini görerek yeni tarihi rekorunu kırdı.
2018 Ocak’ta endeks 13 bin 597 puana yükselerek rekor kırmıştı.
Analistler, ABD ile Çin'in ticaret anlaşmasından sonra yatırımcıların hisse senetlerine daha güvenli baktıklarını belirterek, dünyanın iki büyük ekonomisi arasındaki anlaşmaya rağmen küresel olarak kayda değer bir ekonomik toparlanma beklenmediğini vurguladı.
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En Yüksek
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|Açılış
|: 124.216
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|Önceki Kapanış
|: 123.556
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124.537
En Düşük
122.707
16:315,9247
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
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|Açılış
|: 5,9250
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|Önceki Kapanış
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5,9445
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5,9212
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
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En Düşük
6,5645
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|: -0,31%
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|Önceki Kapanış
|: 297,47
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En Düşük
295,91
BIST En Aktif Hisseler
|PENGD
|2,77
|41.247.467
|% 18,38
|
|HUBVC
|36,96
|32.937.796
|% 16,45
|
|EGPRO
|14,56
|11.279.596
|% 15,56
|
|DOKTA
|60,95
|126.527
|% 15,00
|
|BURCE
|8,15
|2.659.444
|% 14,95
|
|QNBFB
|75,95
|79.300.028
|% -15,00
|
|QNBFL
|203,20
|504.394
|% -14,98
|
|DAGHL
|4,17
|856.957
|% -12,58
|
|BALAT
|2,18
|149.827
|% -9,92
|
|MZHLD
|15,60
|435.631
|% -9,30
|
|THYAO
|14,78
|1.198.182.964
|% -0,67
|
|IPEKE
|9,82
|843.620.050
|% 11,46
|
|HALKB
|7,06
|827.326.937
|% 1,88
|
|KRDMD
|3,05
|651.175.185
|% -2,56
|
|PETKM
|4,06
|574.615.155
|% -0,73
|
|ALBRK
|1,74
|377.494.230
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,05
|651.175.185
|% -2,56
|
|PETKM
|4,06
|574.615.155
|% -0,73
|
|ODAS
|1,98
|265.522.040
|% 2,06
|
|HALKB
|7,06
|827.326.937
|% 1,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7535
|7,7924
|% 0,47
|
|Frank
|6,0836
|6,1202
|% -0,30
|
|Riyal
|1,5744
|1,5823
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.556
|-2,93
|
|Altın Gr.
|296
|296
|-1,10
|
|Cumhuriyet
|1.962
|1.992
|5,00
|
|Tam
|1.953
|2.002
|6,37
|
|Yarım
|944
|969
|3,08
|
|Çeyrek
|474
|484
|1,54
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,85
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,00
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|B. Petrol
|64,12
|64,12
|-0,47
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