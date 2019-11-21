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39 ilde mini YEKA güneş santralleri kurulacak

21.11.2019 11:28

Son güncelleme : 21.11.2019 11:28
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Başkanı Halil Demirdağ, mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerinin aralık ayının ilk haftası ilan edileceğini belirterek, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 10`ar megavatlık kapasitelerle 100 proje belirledi. Türkiye`nin doğusundan batısına 39 şehrine mini YEKA kapsamında güneş santralleri kurulacak" dedi.



AA

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve  Endüstrisi Derneği (GENSED) Başkanı Halil Demirdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1000 megavat kapasiteli güneş enerjisi mini YEKA ihalelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın açtığı ve 20 Mart 2017'de  gerçekleştirilen YEKA güneş enerjisi santrali (GES) ihalesinin kilovatsaat başına  6,99 dolar/cent teklifle kazanıldığını anımsatan Demirdağ, yeni ihalede tavan  fiyatın kilovatsaat başına 6,50 dolar/cent seviyesinin altında olmasını  beklediklerini söyledi.

Demirdağ, dünyada ve Türkiye'deki güneş enerjisi sektörüne yönelik  teknolojik gelişmelerin hızla devam etmesi, yaygınlaşması ve yerlilik oranının  artmasıyla üretim maliyetlerinin ucuzlamasının ihalelerde tavan fiyatların  düşmesinde etkili olacağını anlattı.

Türkiye'deki güneş enerjisi kurulu gücünün geçen ay sonu itibarıyla 5  bin 592 megavata ulaştığına işaret eden Demirdağ, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki güneş enerjisi sektörü büyümesinin 5 yıllık mazisi var.  Bu kadar kısa sürede yerli üretimimizi artırdık. Sektörün mühendisliği ve know-how alanında geliştik. Sektöre ait ürünleri titizlikle üretebiliyoruz. Hatta  yatırımcı olarak yurt dışında da güneş santrali kurabiliyoruz. Gelinen nokta  oldukça başarılı. Açılan YEKA ihaleleri de sektöre taze kan getirdi. Mini YEKA  ihalelerine yönelik ilanların aralık ayının ilk haftasında yapılmasını bekliyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 10'ar megavatlık kapasitelerle  100 proje belirledi. Türkiye'nin doğusundan batısına 39 şehrine mini YEKA  kapsamında güneş santralleri kurulacak. Sektör olarak taleplerimizi ilettik, bazı  sektör temsilcileri 10 megavatın 5'e düşürülmesini talep ediyor. Kısa süre içinde  detaylar duyurulacak."

GES'TE YERLİLİK YÜZDE 80'E ULAŞTI

Demirdağ, Türkiye'deki panellerde 5 ana malzeme olan ön cam, arka  kaplama, elektrik kutusu ve içindeki enkapsülant malzemesi eva ile çerçeve ana  malzemesinin yüksek yerlilik oranıyla Türkiye'de üretildiğini aktardı.

Sektörün gün geçtikte geliştiğine dikkati çeken Demirdağ, "Güneş enerjisi santral sistemlerinin mühendisliği tamamen yerli, ekipmanları da yüzde  80 yerlilikle üretilebilir. Türk sanayicisi YEKA projelerinde gereken ekipmanları üretebilecek düzeyde. Sadece hücreyi üretemiyoruz, ancak onu da zamanla  başarabilecek güçteyiz." diye konuştu.

Demirdağ, güneş enerjisinin yatırım ve çalışma anlamında uygun bir sektör olduğunu belirterek, "Türk firmalarının tek başına 1 milyar dolarlık  projelere girmesi kolay değil. Bu tür projelere katılan sayısı 5-10 ile sınırlı  kalıyor, ancak 100 milyon dolarlık projelere 50-100 şirket, 10 milyon dolarlık  projelere ise çok daha fazla şirket ilgi gösterebiliyor." değerlendirmesinde  bulundu.

Güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yavaş büyüdüğünü dile getiren Demirdağ, 5 yıl önce 1 megavatı bulmayan kurulu güneş  gücünün, bugün ulaştığı seviyenin gurur vesilesi olduğunu ifade etti.




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