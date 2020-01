4 posta ve kargo firmasına 61 milyon liralık ceza!















Rekabet Kurulu, kargo şirketlerinin birlikte rekabeti bozacak davranışta bulunup bulunmadığına ilişkin yürütülen soruşturma sonunda DHL, TNT International, UPS ve Yurtiçi Kargo'ya toplam 61.4 milyon lira idari para cezası verdi.Rekabet Kurumu internet sitesinde yer alan bilgiye göre şirketler karara 60 gün içinde itiraz edebilecek. Kurul posta ve kargo taşımacılığı pazarında faaliyet gösteren 36 kargo şirketi hakkında müşteri paylaşımı yapmak suretiyle rekabet kanununu ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma yürütmüştü.Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Posta/kargo taşımacısı 36 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin nihai kararın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 49. maddesi uyarınca açıklanmasıPosta/kargo taşımacılığı pazarında faaliyet gösteren bazı teşebbüsler arasında müşteri paylaşımı yapılmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda, toplanan tüm delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen Rapor, Ek Görüş, yazılı savunmalar ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalar değerlendirilerek, 16.01.2020 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında 20-04/47-25 sayı ile;- DHL Worldwide Express Taşımacılık ve Ticaret A.Ş- TNT International Express Taşımacılık Ticaret Ltd. Şti.- UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı A.Ş.- Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş.’nin müşterilerine ayrı ayrı dikey ilişki içinde oldukları teşebbüsler tarafından satış yapılmasını sınırlandırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine Kurul Üyesi Hasan Hüseyin ÜNLÜ’nün farklı gerekçesi ve oybirliği ile,1- Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası,a) 3. fıkrasının (b) bendi uyarınca 2018 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden,-DHL Worldwide Express Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.’ye 19.328.140,14 TL b) 3. fıkrasının (a) bendi uyarınca 2018 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden,-TNT International Express Taşımacılık Ticaret Ltd. Şti.’ye 15.341.376,57 TLc) 3. fıkrasının (a) bendi ve 6. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 2018 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden,-Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş.’ye 16.347.149,29 TL d) uyarınca 2018 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden,-UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı A.Ş.’ye 10.384.054,73 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile,karar verilmiştir.2.1. Airexpress Kargo Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti.2. Antrepo Lojistik Taşımacılık Kargo ve Kurye Hiz. Tic. ve San. Ltd. Şti.3. Aras Kargo Yurtiçi Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.4. ASE Asya Afrika Hızlı Kargo ve Dağıtım A.Ş.5. Asilkar Lojistik Dağ. Hiz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.6. Aslansoy Yuba Lojistik İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.7. Asset Lojistik A.Ş.8. Cemal BOZASLAN9. CLG Express Uluslararası Taşımacılık A.Ş.10. Demirtaş Nakliye Tur. İnş. Gıda Canlı Hayvan Tic. Ltd. Şti.11. DFN Lojistik Hiz. San. ve Tic. A.Ş.12. DHL Lojistik Hizmetleri A.Ş.13. DRN Lojistik A.Ş.14. Ekol Lojistik A.Ş.15. Eli Ulus. Taşımacılık ve Tur. Ltd. Şti.16. Gama Kombine Taşımacılık A.Ş.17. Gonca Palanduz UDT Loj. Taş. İth. İhr. Taşımacılık18. Hipex Dış Ticaret Halil İbrahim Palalı19. İnter Global Kargo Ticaret Ltd. Şti.20. Kargo Dünya Uluslararası Taşımacılık ve Dış Ticaret Ltd. Şti.21. MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.22. On Ekspres Hava Kurye ve Kargo Uluslararası Taşımacılık Hizmetleri Ltd. Şti.23. Öykü Lojistik A.Ş.24. Paket Taşımacılık Sistemleri ve Turizm Bilgisayar Ticaret A.Ş.25. Serkan Çınar Çınartaş Grup26. Solmaz Nakliyat ve Ticaret A.Ş.27. STF Kargo Nakliyat Ticaret Ltd. Şti.28. Sürat Kargo Lojistik Dağıtım Hizmetleri A.Ş.29. Tuncay Işıklı GSP Uluslararası Taşımacılık ve Dış. Tic. A.Ş.30. Turimex Global Lojistik Gümrükleme İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.31. UKGS Uluslararası Kargo Gönderim Servisleri ve Tic. A.Ş. ve32. Yurtiçi Lojistik Tedarik Zinciri Yönetim ve Dağıtım A.Ş.’nin4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal etmediklerine, dolayısıyla adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine yer olmadığına oyçokluğu ile,gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, karar verilmiştir."