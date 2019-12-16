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737 Max üretimini durdurmayı değerlendiriyor

16.12.2019 09:52

Son güncelleme : 16.12.2019 09:52
Boeing, uçuşa dönmesinin Ocak 2020 sonrasına kalması olasılığı giderek artan 737 Max modelinin üretimini geçici olarak durdurmayı değerlendiriyor.



Boeing Yönetim Kurulu ayrıca, bu modelin üretimini yavaşlatmak üzerinde de çalışıyor.

Yönetim Kurulu'nun 737 programı için imalat planlarını gözden geçirme kararını bugün duyurması bekleniyor.




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