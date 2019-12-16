Boeing, uçuşa dönmesinin Ocak 2020 sonrasına kalması olasılığı giderek artan 737 Max modelinin üretimini geçici olarak durdurmayı değerlendiriyor.
737 Max üretimini durdurmayı değerlendiriyor
16.12.2019 09:52
Son güncelleme : 16.12.2019 09:52
Boeing Yönetim Kurulu ayrıca, bu modelin üretimini yavaşlatmak üzerinde de çalışıyor.
Yönetim Kurulu'nun 737 programı için imalat planlarını gözden geçirme kararını bugün duyurması bekleniyor.
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En Düşük
275,22
BIST En Aktif Hisseler
|PRKME
|3,05
|3.874.156
|% 0,00
|
|KAREL
|15,07
|11.506.515
|% 0,00
|
|ACSEL
|6,21
|3.005.654
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,28
|77.242.130
|% 0,00
|
|AKGUV
|1,91
|69.853.781
|% 0,00
|
|PRKME
|3,05
|3.874.156
|% 0,00
|
|KAREL
|15,07
|11.506.515
|% 0,00
|
|ACSEL
|6,21
|3.005.654
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,28
|77.242.130
|% 0,00
|
|AKGUV
|1,91
|69.853.781
|% 0,00
|
|THYAO
|13,82
|1.837.509.874
|% 0,00
|
|GARAN
|10,98
|828.493.159
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,49
|725.386.340
|% 0,00
|
|ASELS
|19,55
|627.753.479
|% 0,00
|
|PETKM
|3,61
|431.851.245
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,49
|725.386.340
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,51
|252.496.184
|% 0,00
|
|THYAO
|13,82
|1.837.509.874
|% 0,00
|
|PETKM
|3,61
|431.851.245
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,19
|368.682.680
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7726
|7,8116
|% 0,51
|
|Frank
|5,8993
|5,9349
|% 0,28
|
|Riyal
|1,5482
|1,5560
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.477
|0,69
|
|Altın Gr.
|276
|276
|0,52
|
|Cumhuriyet
|1.830
|1.847
|-2,00
|
|Tam
|1.816
|1.862
|-1,13
|
|Yarım
|878
|901
|-0,54
|
|Çeyrek
|440
|450
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,06
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,19
|0,02
|
|B. Petrol
|65,08
|65,08
|-0,14
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