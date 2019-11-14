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AB ekonomisi 3. çeyrekte büyüdü

14.11.2019 13:38

Son güncelleme : 14.11.2019 13:38
Avrupa Birliği, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 büyüme kaydetti.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 19  üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 yükseldi. Euro Bölgesi'nde GSYH artışı, 2018'in üçüncü çeyreğine göre ise yüzde 1,2 olarak kaydedildi.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3, 2018'in üçüncü çeyreğine göre ise yüzde 1,3 artış kaydetti.

Öte yandan, AB ve Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış istihdam yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 arttı.

İstihdam, geçen yılın üçün çeyreğine kıyasla AB'de yüzde 0,9, Euro Bölgesi'nde ise yüzde 1 artış gösterdi.




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