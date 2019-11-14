Avrupa Birliği, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 büyüme kaydetti.
AB ekonomisi 3. çeyrekte büyüdü
14.11.2019 13:38
Son güncelleme : 14.11.2019 13:38
AA
Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Euro
Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 yükseldi. Euro Bölgesi'nde GSYH artışı, 2018'in üçüncü çeyreğine göre ise yüzde 1,2 olarak kaydedildi.
AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3, 2018'in üçüncü çeyreğine göre ise yüzde 1,3 artış kaydetti.
Öte yandan, AB ve Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış istihdam yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 arttı.
İstihdam, geçen yılın üçün çeyreğine kıyasla AB'de yüzde 0,9, Euro Bölgesi'nde ise yüzde 1 artış gösterdi.
13:23104.061
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
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|Açılış
|: 104.307
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|Önceki Kapanış
|: 104.828
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105.165
En Düşük
103.563
13:235,7656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0278
|Açılış
|: 5,7670
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|Önceki Kapanış
|: 5,7530
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5,7800
En Düşük
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0289
|Açılış
|: 6,3400
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|Önceki Kapanış
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6,3698
En Düşük
6,3101
13:23272,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 2,19
|Açılış
|: 272,29
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|Önceki Kapanış
|: 270,10
|
273,15
En Düşük
269,74
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|38,56
|15.867.354
|% 14,97
|
|KLGYO
|2,53
|59.258.991
|% 12,95
|
|PINSU
|2,26
|19.934.126
|% 10,78
|
|RYGYO
|2,29
|5.943.537
|% 10,63
|
|FLAP
|3,40
|65.026.487
|% 9,68
|
|METAL
|0,91
|61.827
|% -9,00
|
|MERIT
|14,38
|6.186
|% -6,74
|
|DOKTA
|31,00
|14.774
|% -5,55
|
|SMART
|3,26
|13.226.543
|% -5,51
|
|SEKUR
|3,99
|7.079.927
|% -5,23
|
|THYAO
|13,61
|1.811.812.987
|% -0,58
|
|ASELS
|19,08
|303.809.960
|% -1,04
|
|PGSUS
|75,40
|294.170.773
|% -0,79
|
|GARAN
|9,80
|241.291.190
|% -1,51
|
|HALKB
|5,78
|214.210.510
|% -2,69
|
|THYAO
|13,61
|1.811.812.987
|% -0,58
|
|KRDMD
|2,33
|188.156.807
|% -1,69
|
|ISFIN
|2,72
|153.381.315
|% 1,87
|
|EKGYO
|1,29
|61.748.697
|% -0,77
|
|PETKM
|3,65
|165.934.462
|% -1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3960
|7,4331
|% 0,57
|
|Frank
|5,8136
|5,8486
|% 0,60
|
|Riyal
|1,5333
|1,5409
|% 0,49
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.468
|1.468
|3,55
|
|Altın Gr.
|272
|272
|2,23
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|7,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|9,56
|
|Yarım
|869
|892
|4,62
|
|Çeyrek
|436
|446
|2,31
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,08
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|0,04
|
|B. Petrol
|62,89
|62,89
|0,52
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