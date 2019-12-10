Almanya Maliye Bakanlığı, bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerde finansal işlemler vergisi getirmeyi öngören bir yasa tasarısı hazırladı.
AB üyesi bazı ülkelere finansal işlemler vergisi
10.12.2019 15:40
Son güncelleme : 10.12.2019 15:40
AA
Alman medyasında yer alan haberlere göre söz konusu yasa tasarısı, uzun süredir finansal işlemlere vergi getirmeyi müzakere eden diğer ülkelerin maliye bakanları tarafından istendi.
Almanya Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı yasa tasarısının kabul edilmesi halinde Almanya, Belçika, Yunanistan, İspanya, Fransa, İtalya, Avusturya, Portekiz, Slovenya ve Slovakya'da menkul kıymet alım-satımı üzerinden vergi alınacak.
Söz konusu vergiyle sadece Almanya'da yıllık 1,5 milyar euro
gelir elde edilmesi planlanıyor.
AB'de, 2008 finansal krizi sonrası yoğunlaşan baskılarla 2011'de Avrupa Komisyonu tarafından finansal işlemler vergisi teklif edilmiş ancak söz konusu vergi, AB üyesi ülkelerin çoğu tarafından kabul görmemişti.
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