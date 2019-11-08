AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ABD`nin Avrupa`dan araç ithalatına tarife uygulanması kararını gelecek hafta yürürlüğe sokacağına inanmadığını söyledi.
`ABD, Avrupa`dan araç ithalatına tarife uygulamayacak`
08.11.2019 11:49
Son güncelleme : 08.11.2019 12:02
DHA
Sueddeutsche Zeitung'a konuşan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "(ABD Başkanı Donald) Trump bazı eleştiriler yöneltecektir, ancak araç, araç parçaları ithalatına herhangi bir tarife olmaz; bunu yapmaz" dedi.
ABD'de General Motors, Ford Motor ve Fiat Chrysler'i temsil eden grubun başkanı Matt Blunt perşembe günü yaptığı açıklamada, ulusal güvenliğin korunması çerçevesinde Avrupa'dan araç ve araç parçaları ithalatına tarife uygulanmasına karşı olduklarını, bunun ekonomiye ve otomotiv sektörüne zarar vereceğini ifade etmişti.
Diğer yandan, Beyaz
Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, Çin ile bir ticaret anlaşması konusunda uzlaşmaya varma konusunda ABD'nin "çok iyimser" olduğunu açıkladı.
Trump, Grisham'ın açıklamasından önce paylaştığı bir Twitter mesajında, "Bugün borsa
çok yükseldi. Yeni bir rekor; tadını çıkarın" dedi. Grisham'a göre, eğer bir anlaşma olmasaydı, Trump böyle bir Twitter mesajı paylaşmazdı.
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