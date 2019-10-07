ABD borsası haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.
ABD borsası düşüşle açıldı
07.10.2019 17:38
Son güncelleme : 07.10.2019 17:38
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,36 değer kaybıyla 26.477,08 puan, S&P endeksi yüzde 0,42 azalışla 2.939,64 puan ve Nasdaq
endeksi yüzde 0,29 düşüşle 7.959,457 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecine ilişkin gelişmeler, Çinli yetkililerin ABD'ye gelmesi ile 10 Ekim Perşembe günü başlaması beklenen ticaret müzakereleri ve açıklanacak makroekonomik verilerin yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.
17:23104.219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 755,34
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
105.176
En Düşük
102.572
17:235,7761
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,0774
|Açılış
|: 5,7630
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,7798
En Düşük
5,7059
17:236,3512
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,0940
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,3554
En Düşük
6,2643
17:23278,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 2,83
|Açılış
|: 278,55
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
278,95
En Düşük
276,10