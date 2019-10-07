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ABD borsası düşüşle açıldı

07.10.2019 17:38

Son güncelleme : 07.10.2019 17:38
ABD borsası haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.



AA

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,36 değer kaybıyla 26.477,08 puan, S&P endeksi yüzde 0,42 azalışla 2.939,64 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,29 düşüşle 7.959,457 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecine ilişkin gelişmeler, Çinli yetkililerin ABD'ye gelmesi ile 10 Ekim Perşembe günü başlaması beklenen ticaret müzakereleri ve açıklanacak makroekonomik verilerin yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.






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