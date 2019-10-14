ABD borsası güne düşüşle başladı.
ABD borsası düşüşle açıldı
14.10.2019 17:13
Son güncelleme : 14.10.2019 17:13
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,19 azalışla 26.766,69 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,13 kayıpla 2.966,36 puan, Nasdaq
endeksi yüzde 0,16 değer kaybıyla 8.044,35 puan seviyelerinde seyrediyor.
ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine dair iyimserliğin azalması piyasalardaki satış baskısını artırdı. Analistler, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in bir anlaşmaya varılmaması durumunda aralık ayında Çin mallarına tarife başlanabileceğine dair açıklamada bulunduğu haberlerine dikkati çekerek, yatırımcıların hala ABD-Çin görüşmeleri konusundaki tedirgin tutumunu sürdürdüğünü ifade etti.
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