ABD borsası güne düşüşle başladı.
ABD borsası düşüşle açıldı
18.11.2019 18:07
Son güncelleme : 18.11.2019 18:07
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,05 artışla 28.019,84 puan, S&P endeksi yüzde 0,12 azalışla 3.116,64 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,19 kayıpla 8.524,19 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, Çin yetkililerinin ticaret görüşmeleri konusunda fazla iyimser olmadıklarına dair haberlerle pay piyasaları üzerinde satış baskısının arttığını belirtti.
17:50106.813
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 1.432,99
|Açılış
|: 105.902
|
|Önceki Kapanış
|: 105.380
|
107.222
En Düşük
105.902
17:505,7322
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0106
|Açılış
|: 5,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7510
|
5,7527
En Düşük
5,7169
17:506,3454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0049
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3648
En Düşük
6,3281
17:50270,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,09
|Açılış
|: 270,96
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,57
En Düşük
268,02
BIST En Aktif Hisseler
|YUNSA
|7,05
|50.324.316
|% 19,90
|
|HURGZ
|1,27
|130.335.483
|% 19,81
|
|KLNMA
|50,95
|27.399.403
|% 14,91
|
|MTRYO
|1,58
|15.179.126
|% 14,49
|
|BRMEN
|1,11
|21.718.171
|% 14,43
|
|METRO
|1,52
|124.631.365
|% -17,84
|
|KLGYO
|2,89
|124.354.109
|% -9,97
|
|CRDFA
|1,93
|11.441.279
|% -8,53
|
|MEMSA
|0,17
|95.889
|% -5,56
|
|UMPAS
|0,52
|31.186
|% -5,45
|
|THYAO
|14,17
|2.198.985.447
|% 3,51
|
|GARAN
|10,17
|612.060.654
|% 2,21
|
|PETKM
|3,71
|397.491.516
|% 1,64
|
|TUPRS
|123,70
|393.227.396
|% 0,32
|
|ASELS
|19,28
|375.935.923
|% 0,84
|
|THYAO
|14,17
|2.198.985.447
|% 3,51
|
|KRDMD
|2,37
|271.767.302
|% 1,28
|
|PETKM
|3,71
|397.491.516
|% 1,64
|
|HURGZ
|1,27
|130.335.483
|% 19,81
|
|TSKB
|0,99
|102.221.064
|% 6,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4088
|7,4460
|% 0,27
|
|Frank
|5,7775
|5,8123
|% -0,03
|
|Riyal
|1,5241
|1,5317
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.469
|2,42
|
|Altın Gr.
|271
|271
|0,38
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.825
|-3,00
|
|Tam
|1.790
|1.835
|-2,77
|
|Yarım
|865
|888
|-1,34
|
|Çeyrek
|434
|444
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|16,96
|16,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,01
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|B. Petrol
|62,57
|62,57
|-0,73
|
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