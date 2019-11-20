ABD borsası güne düşüşle başladı.
ABD borsası düşüşle açıldı
20.11.2019 18:09
Son güncelleme : 20.11.2019 18:09
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,22 azalışla 27.782,16 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,18 kayıpla 3.114,43 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,32 değer kaybıyla 8.543,52 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin çıkmaza girebileceğine yönelik haberlerle pay piyasalarında risk iştahının azaldığını belirtti.
17:53106.929
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -599,84
|Açılış
|: 107.340
|
|Önceki Kapanış
|: 107.529
|
108.142
En Düşük
106.654
17:535,6998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 5,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7210
|
5,7222
En Düşük
5,6849
17:536,3156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0030
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3350
|
6,3356
En Düşük
6,2916
17:53269,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,02
|Açılış
|: 269,68
|
|Önceki Kapanış
|: 269,70
|
271,59
En Düşük
269,36
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,15
|22.768.494
|% 19,77
|
|QNBFL
|40,24
|2.240.311
|% 14,97
|
|QNBFB
|19,67
|42.497.213
|% 14,96
|
|MTRYO
|2,08
|18.725.907
|% 14,92
|
|OYAYO
|2,27
|40.665.347
|% 14,65
|
|PINSU
|2,20
|39.289.769
|% -19,71
|
|METRO
|1,29
|94.324.660
|% -11,64
|
|CEOEM
|9,27
|34.214.403
|% -9,12
|
|EGCYH
|0,10
|9.183
|% -9,09
|
|HURGZ
|1,41
|176.230.662
|% -7,24
|
|THYAO
|13,98
|1.750.786.118
|% -0,99
|
|PETKM
|3,76
|682.556.155
|% 0,53
|
|GARAN
|10,18
|390.061.469
|% -0,68
|
|TKFEN
|19,15
|331.577.211
|% 0,47
|
|KRDMD
|2,36
|321.670.573
|% -0,84
|
|PETKM
|3,76
|682.556.155
|% 0,53
|
|EKGYO
|1,45
|243.801.709
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,36
|321.670.573
|% -0,84
|
|THYAO
|13,98
|1.750.786.118
|% -0,99
|
|HURGZ
|1,41
|176.230.662
|% -7,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3419
|7,3787
|% -0,02
|
|Frank
|5,7190
|5,7535
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5156
|1,5232
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.472
|-0,49
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,05
|
|Cumhuriyet
|1.791
|1.818
|1,00
|
|Tam
|1.783
|1.827
|1,14
|
|Yarım
|862
|884
|0,55
|
|Çeyrek
|432
|442
|0,28
|
|Gümüş.Ons
|17,11
|17,13
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,41
|61,41
|0,50
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