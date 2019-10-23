ABD borsası güne karışık seyirle başladı.
ABD borsası karışık seyirle açıldı
23.10.2019 17:46
Son güncelleme : 23.10.2019 17:46
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,15 artışla 26.828,01 puan, S&P 500 endeksi yatay seyirle 2.995,74 puan ve Nasdaq
endeksi yüzde 0,15 kayıpla 8.092,44 puan seviyelerinde seyrediyor.
ABD ve Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğe karşın Brexit belirsizliğinin sürmesi ve ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya işaret eden veriler, pay piyasalarının karışık bir seyir izlemesine neden oluyor.
Analistler, ticaret müzakereleri, Brexit ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının takip edildiğini belirterek, açıklanan 3'üncü çeyrek şirket
bilançolarının etkisiyle pay piyasalarında hisse ve sektör bazlı hareketlerin arttığını ifade etti.
17:3199.678
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 1.791,80
|Açılış
|: 98.799
|
|Önceki Kapanış
|: 97.886
|
99.761
En Düşük
98.637
17:315,7692
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0392
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8320
|
5,8119
En Düşük
5,7525
17:316,4137
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0500
|Açılış
|: 6,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4850
|
6,4689
En Düşük
6,4007
17:31277,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,82
|Açılış
|: 277,02
|
|Önceki Kapanış
|: 277,89
|
278,31
En Düşük
276,17
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|1,66
|33.584.239
|% 19,42
|
|KLNMA
|41,88
|29.427.990
|% 19,32
|
|DOKTA
|36,20
|9.060.532
|% 13,48
|
|IHYAY
|0,87
|109.109.280
|% 12,99
|
|FRIGO
|9,98
|211.436
|% 10,77
|
|ORMA
|2,67
|123.156
|% -19,09
|
|PRZMA
|3,94
|162.881
|% -5,97
|
|DGGYO
|2,90
|23.212.933
|% -5,84
|
|SANEL
|4,03
|7.305
|% -4,50
|
|DOCO
|539,70
|1.115.656
|% -3,76
|
|THYAO
|11,91
|1.376.855.326
|% 2,94
|
|GARAN
|9,63
|501.959.551
|% 3,33
|
|ASELS
|18,19
|478.301.440
|% 2,94
|
|AKBNK
|7,18
|465.147.821
|% 1,70
|
|KRDMD
|2,25
|328.841.495
|% 4,65
|
|KRDMD
|2,25
|328.841.495
|% 4,65
|
|IHYAY
|0,87
|109.109.280
|% 12,99
|
|THYAO
|11,91
|1.376.855.326
|% 2,94
|
|OSTIM
|1,37
|140.674.213
|% 9,60
|
|IHLAS
|0,53
|55.650.347
|% 6,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4035
|7,4407
|% -0,71
|
|Frank
|5,8026
|5,8376
|% -0,77
|
|Riyal
|1,5328
|1,5405
|% -0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|1.835
|1.863
|-13,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-11,81
|
|Yarım
|884
|907
|-5,71
|
|Çeyrek
|443
|453
|-2,85
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,61
|0,07
|
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