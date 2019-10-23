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ABD borsası karışık seyirle açıldı

23.10.2019 17:46

Son güncelleme : 23.10.2019 17:46
ABD borsası güne karışık seyirle başladı.



AA

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,15 artışla 26.828,01 puan, S&P 500 endeksi yatay seyirle 2.995,74 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 kayıpla  8.092,44 puan seviyelerinde seyrediyor.

ABD ve Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğe karşın Brexit belirsizliğinin sürmesi ve ekonomik aktivitedeki  yavaşlamaya işaret eden veriler, pay piyasalarının karışık bir seyir izlemesine neden oluyor.

Analistler, ticaret müzakereleri, Brexit ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının takip edildiğini belirterek, açıklanan 3'üncü çeyrek şirket bilançolarının etkisiyle pay piyasalarında hisse ve sektör bazlı hareketlerin arttığını ifade etti.




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