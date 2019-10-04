ABD borsası güne yükselişle başladı.
ABD borsası yükselişle açıldı
04.10.2019 17:26
Son güncelleme : 04.10.2019 17:26
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,33 artışla 26.287,11 puan, S&P endeksi yüzde 0,31 kazançla 2.919,64 puan ve Nasdaq
endeksi yüzde 0,43 değer kazancıyla 7.906,48 puan seviyelerinde seyrediyor.
Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de eylül ayına ilişkin tarım dışı istihdam
136 binle beklentileri karşılayamadı. Beklentiler tarım dışı istihdamın 145 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Ülkede, işsizlik oranı ise yüzde 3,5 ile 50 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.
Analistler, beklentilerden kötü gelen tarım dışı istihdam
verisiyle ABD Merkez Bankası'na (Fed) faiz
indirimi konusunda bir alan açtığını belirtti.
17:10103.578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 793,77
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
17:105,6966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 5,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6857
17:106,2550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0052
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
17:10275,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,19
|Açılış
|: 275,16
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71