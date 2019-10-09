ABD borsası güne yükselişle başladı.
ABD borsası yükselişle açıldı
09.10.2019 16:45
Son güncelleme : 09.10.2019 16:45
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,59 artışla 26.318,15 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,67 kazançla 2.912,56 puan ve Nasdaq
endeksi yüzde 0,88 değer kazancıyla 7.892,53 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, Çin'in ABD ile kısmi olarak bir ticaret anlaşmasına açık olduğuna dair haberlerle New York borsasının pozitif bir seyir izlediğini ifade etti.
16:31100.916
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -943,50
|Açılış
|: 102.147
|
|Önceki Kapanış
|: 101.859
|
102.603
En Düşük
100.796
16:315,8496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0182
|Açılış
|: 5,8410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8496
En Düşük
5,8186
16:316,4256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0345
|Açılış
|: 6,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,4256
En Düşük
6,3744
16:31283,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,16
|Açılış
|: 283,42
|
|Önceki Kapanış
|: 282,26
|
283,55
En Düşük
281,62