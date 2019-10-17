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ABD borsası yükselişle açıldı

17.10.2019 17:34

Son güncelleme : 17.10.2019 17:34
ABD borsası güne yükselişle başladı.



AA

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,29 artışla 27.079,20 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,46 kazançla 3.003,37 puan, Nasdaq endeksi yüzde 0,62 değer kazancıyla 8.174,74 puan seviyelerinde seyrediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de eylül sanayi üretimi yüzde 0,4 azalarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, şirketlerin bilançolarının iyi gelmesinin ve Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere, yeniden düzenlenmiş Brexit anlaşması üzerinde uzlaşmasının piyasalarda risk iştahını artırdığını belirtti.




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