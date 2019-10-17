ABD borsası güne yükselişle başladı.
ABD borsası yükselişle açıldı
17.10.2019 17:34
Son güncelleme : 17.10.2019 17:34
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,29 artışla 27.079,20 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,46 kazançla 3.003,37 puan, Nasdaq
endeksi yüzde 0,62 değer kazancıyla 8.174,74 puan seviyelerinde seyrediyor.
Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de eylül sanayi üretimi yüzde 0,4 azalarak beklentilerin altında gerçekleşti.
Analistler, şirketlerin bilançolarının iyi gelmesinin ve Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere, yeniden düzenlenmiş Brexit anlaşması üzerinde uzlaşmasının piyasalarda risk
iştahını artırdığını belirtti.
17:1794.813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 675,90
|Açılış
|: 94.134
|
|Önceki Kapanış
|: 94.137
|
95.090
En Düşük
93.032
17:175,8673
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0170
|Açılış
|: 5,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8970
|
5,8999
En Düşük
5,8505
17:176,5317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0126
|Açılış
|: 6,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5100
|
6,5678
En Düşük
6,5147
17:17280,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,00
|Açılış
|: 280,92
|
|Önceki Kapanış
|: 281,92
|
282,99
En Düşük
280,44