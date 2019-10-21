ABD borsası haftaya yükselişle başladı.
ABD borsası yükselişle açıldı
21.10.2019 16:49
Son güncelleme : 21.10.2019 16:49
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,11 artışla 26.799,26 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,43 kazançla 2.999,16 puan ve Nasdaq
endeksi yüzde 0,58 değer kazancıyla 8.136,44 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserlik ve şirket
bilançolarının beklentilerden iyi gelmesiyle piyasalarda risk
iştahının arttığını belirtti.
16:3497.600
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -815,33
|Açılış
|: 98.526
|
|Önceki Kapanış
|: 98.415
|
98.526
En Düşük
97.271
16:345,8273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0351
|Açılış
|: 5,8220
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7840
|
5,8355
En Düşük
5,7811
16:346,5021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0300
|Açılış
|: 6,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4500
|
6,5231
En Düşük
6,4522
16:34279,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,12
|Açılış
|: 279,73
|
|Önceki Kapanış
|: 277,61
|
280,14
En Düşük
277,29