ABD borsası güne yükselişle başladı.
ABD borsası yükselişle açıldı
05.11.2019 17:51
Son güncelleme : 05.11.2019 17:51
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,17 artışla 27.507,96 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,08 kazançla 3.080,70 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,11 değer kazancıyla 8.442,30 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması imzalanacağına ilişkin artan iyimserlikle piyasalarda risk iştahının arttığını belirtti.
17:36100.472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 384,09
|Açılış
|: 100.147
|
|Önceki Kapanış
|: 100.088
|
100.694
En Düşük
99.848
17:365,7456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0065
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7050
|
5,7527
En Düşük
5,7179
17:366,3746
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0139
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,4008
En Düşük
6,3662
17:36275,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -2,46
|Açılış
|: 275,89
|
|Önceki Kapanış
|: 278,35
|
278,82
En Düşük
275,28
BIST En Aktif Hisseler
|BJKAS
|2,14
|231.843.537
|% 19,55
|
|HATEK
|5,96
|40.683.906
|% 18,25
|
|QNBFL
|36,14
|6.703.003
|% 14,95
|
|BERA
|3,61
|116.280.249
|% 13,88
|
|SRVGY
|5,56
|2.697.110
|% 11,65
|
|DOKTA
|30,34
|253.378
|% -16,88
|
|BMELK
|1,55
|244.048
|% -8,82
|
|IDEAS
|3,45
|750.370
|% -8,49
|
|VAKFN
|1,38
|24.263.240
|% -7,38
|
|EGCYO
|0,13
|4.349
|% -7,14
|
|THYAO
|11,84
|695.312.999
|% 0,08
|
|KRDMD
|2,25
|289.497.308
|% 0,00
|
|EREGL
|6,90
|272.958.252
|% 3,14
|
|GSRAY
|1,71
|243.087.007
|% 7,55
|
|BJKAS
|2,14
|231.843.537
|% 19,55
|
|GSRAY
|1,71
|243.087.007
|% 7,55
|
|KRDMD
|2,25
|289.497.308
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,14
|231.843.537
|% 19,55
|
|TSPOR
|1,41
|118.558.087
|% 4,44
|
|IHLAS
|0,58
|34.538.735
|% -4,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3786
|7,4156
|% 0,13
|
|Frank
|5,7694
|5,8042
|% -0,27
|
|Riyal
|1,5270
|1,5347
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.494
|1.494
|-14,41
|
|Altın Gr.
|276
|276
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.819
|1.865
|-8,66
|
|Yarım
|879
|902
|-4,19
|
|Çeyrek
|441
|451
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,78
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|-0,05
|
|B. Petrol
|62,87
|62,87
|0,73
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