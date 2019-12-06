GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

ABD borsası yükselişle açıldı

06.12.2019 18:14

Son güncelleme : 06.12.2019 18:14
ABD borsası güne yükselişle başladı.



AA

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,81 artışla 27.902,81 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,80 değer kazancıyla 3.142,39 puan ve Nasdaq endeksi yüzde  0,81 artarak 8.639,250 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD'de bugün açıklanan ve beklentilerin oldukça üstünde gelen istihdam verileri sonrasında pay piyasalarının yükselişle açıldığını ifade etti. İşsizlik rakamlarının tekrar yaklaşık son 50 yılın en düşüğüne gerilediğini belirten analistler, ABD'de açıklanacak toptan eşya stokları ve Michigan Üniversitesi Güven Endeksi verilerinin yatırımcıların takibinde olacağını kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:59108.829
Değişim :  0,16% |  170,29
Açılış :  109.009  
Önceki Kapanış :  108.659  
En Yüksek
109.315 En Düşük
108.352
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISGSY 3,93 113.089.086 % 19,82  
DENCM 7,96 27.705.015 % 15,53  
GLRYH 2,20 24.629.401 % 14,58  
BOSSA 9,39 41.808.687 % 12,86  
RYGYO 3,05 22.493.152 % 11,72  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5536 7,5914 % 0,13  
Frank 5,8003 5,8353 % -0,01  
Riyal 1,5338 1,5415 % 0,32  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.461 1.462 -14,43  
Altın Gr. 271 271 -1,77  
Cumhuriyet 1.799 1.826 -7,00  
Tam 1.792 1.837 -6,05  
Yarım 866 888 -2,92  
Çeyrek 434 444 -1,46  
Gümüş.Ons 16,58 16,61 -0,38  
Gümüş Gr. 3,08 3,09 -0,05  
B. Petrol 64,78 64,78 1,39  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru