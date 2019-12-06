ABD borsası güne yükselişle başladı.
ABD borsası yükselişle açıldı
06.12.2019 18:14
Son güncelleme : 06.12.2019 18:14
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,81 artışla 27.902,81 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,80 değer kazancıyla 3.142,39 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,81 artarak 8.639,250 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD'de bugün açıklanan ve beklentilerin oldukça üstünde gelen istihdam verileri sonrasında pay piyasalarının yükselişle açıldığını ifade etti. İşsizlik rakamlarının tekrar yaklaşık son 50 yılın en düşüğüne gerilediğini belirten analistler, ABD'de açıklanacak toptan eşya stokları ve Michigan Üniversitesi Güven Endeksi verilerinin yatırımcıların takibinde olacağını kaydetti.
17:59108.829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 170,29
|Açılış
|: 109.009
|
|Önceki Kapanış
|: 108.659
|
109.315
En Düşük
108.352
17:595,7778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0273
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7793
En Düşük
5,7410
17:596,3921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 6,3780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3710
|
6,4081
En Düşük
6,3758
17:59271,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -1,65
|Açılış
|: 271,25
|
|Önceki Kapanış
|: 272,90
|
273,91
En Düşük
270,61
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|3,93
|113.089.086
|% 19,82
|
|DENCM
|7,96
|27.705.015
|% 15,53
|
|GLRYH
|2,20
|24.629.401
|% 14,58
|
|BOSSA
|9,39
|41.808.687
|% 12,86
|
|RYGYO
|3,05
|22.493.152
|% 11,72
|
|FONET
|6,40
|65.842.763
|% -20,00
|
|SMART
|9,57
|12.162.666
|% -19,98
|
|DERAS
|3,82
|97.165.379
|% -19,92
|
|KFEIN
|11,41
|120.121.177
|% -16,59
|
|NIBAS
|5,00
|8.403.374
|% -8,26
|
|THYAO
|13,69
|860.519.776
|% -0,58
|
|ASELS
|19,39
|670.424.811
|% -1,47
|
|ISFIN
|3,06
|511.169.168
|% 6,62
|
|TTKOM
|7,24
|419.811.370
|% 1,69
|
|GARAN
|10,35
|409.876.948
|% 0,29
|
|ISFIN
|3,06
|511.169.168
|% 6,62
|
|EKGYO
|1,47
|234.283.063
|% -0,68
|
|CEMAS
|1,38
|151.721.409
|% 4,55
|
|KRDMD
|2,41
|220.905.033
|% -0,41
|
|TSKB
|1,16
|97.041.410
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5536
|7,5914
|% 0,13
|
|Frank
|5,8003
|5,8353
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5338
|1,5415
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.461
|1.462
|-14,43
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.826
|-7,00
|
|Tam
|1.792
|1.837
|-6,05
|
|Yarım
|866
|888
|-2,92
|
|Çeyrek
|434
|444
|-1,46
|
|Gümüş.Ons
|16,58
|16,61
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,08
|3,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,78
|64,78
|1,39
|
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