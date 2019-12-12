ABD borsası yükselişle açıldı













AA

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,46 artışla 28.042,85 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,50 kazançla 3.157,53 puan, Nasdaq endeksi yüzde 0,47 değer kazancıyla 8.693,37 puan seviyelerinde seyrediyor.Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile büyük bir anlaşmaya yakın olduğunu söylediğine dair haberlerle pay piyasalarında risk iştahının arttığını belirtti.