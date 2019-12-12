ABD borsası güne yükselişle başladı.
ABD borsası yükselişle açıldı
12.12.2019 18:07
Son güncelleme : 12.12.2019 18:07
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,46 artışla 28.042,85 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,50 kazançla 3.157,53 puan, Nasdaq endeksi yüzde 0,47 değer kazancıyla 8.693,37 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile büyük bir anlaşmaya yakın olduğunu söylediğine dair haberlerle pay piyasalarında risk iştahının arttığını belirtti.
17:52110.069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 2.147,68
|Açılış
|: 108.556
|
|Önceki Kapanış
|: 107.922
|
110.080
En Düşük
108.556
17:525,7736
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0263
|Açılış
|: 5,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8110
|
5,8113
En Düşük
5,7628
17:526,4261
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0360
|Açılış
|: 6,4310
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4410
|
6,4798
En Düşük
6,4144
17:52272,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -2,31
|Açılış
|: 272,96
|
|Önceki Kapanış
|: 275,10
|
276,33
En Düşük
272,73
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|2,96
|246.904.099
|% 19,84
|
|DGGYO
|4,90
|63.363.535
|% 19,80
|
|DOAS
|11,17
|198.254.093
|% 17,46
|
|MTRYO
|3,68
|6.094.005
|% 15,00
|
|EUKYO
|1,70
|17.055.398
|% 14,86
|
|FORMT
|3,74
|160.035
|% -15,00
|
|AVGYO
|1,41
|39.089.929
|% -13,50
|
|HURGZ
|1,06
|2.834.022
|% -12,40
|
|MAALT
|54,00
|23.246.708
|% -10,96
|
|OLMIP
|7,09
|413.342
|% -10,48
|
|THYAO
|14,02
|1.695.593.215
|% 3,16
|
|ASELS
|19,53
|653.713.155
|% 2,09
|
|PETKM
|3,63
|573.302.552
|% 1,11
|
|GARAN
|10,55
|455.206.594
|% 2,13
|
|EKGYO
|1,51
|363.522.362
|% 2,03
|
|EKGYO
|1,51
|363.522.362
|% 2,03
|
|YGYO
|0,54
|94.717.778
|% 0,00
|
|PETKM
|3,63
|573.302.552
|% 1,11
|
|YYAPI
|0,54
|73.283.933
|% 1,89
|
|THYAO
|14,02
|1.695.593.215
|% 3,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5650
|7,6029
|% -0,94
|
|Frank
|5,8348
|5,8700
|% -0,76
|
|Riyal
|1,5332
|1,5409
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.472
|-3,79
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.845
|1,00
|
|Tam
|1.817
|1.863
|8,78
|
|Yarım
|878
|901
|4,24
|
|Çeyrek
|441
|451
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|16,83
|16,85
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,00
|
|B. Petrol
|64,64
|64,64
|0,92
|