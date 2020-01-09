ABD borsası güne yükselişle başladı.
ABD borsası yükselişle açıldı
09.01.2020 17:48
Son güncelleme : 09.01.2020 17:48
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,51 artışla 28.891,78 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,54 kazançla 3.270,71 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,87 değer kazancıyla 9.208,68 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD ve İran arasındaki gerilimin azalmasıyla küresel piyasalarda risk iştahının arttığını belirtti.
17:32117.592
En Yüksek
|Değişim
|: 4,18%
|| 4.716,37
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.667
En Düşük
115.236
17:325,8823
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0325
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8637
17:326,5396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0354
|Açılış
|: 6,5320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
17:32293,40
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -3,61
|Açılış
|: 293,40
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,79
BIST En Aktif Hisseler
|ODAS
|2,58
|876.252.005
|% 20,00
|
|RYSAS
|5,12
|84.403.805
|% 19,91
|
|RYGYO
|4,88
|95.832.120
|% 19,90
|
|KARTN
|438,00
|61.153.669
|% 17,58
|
|CELHA
|7,38
|21.805.929
|% 16,40
|
|BURVA
|12,10
|3.079.199
|% -6,20
|
|INFO
|7,00
|21.084
|% -5,41
|
|MTRYO
|5,70
|24.808
|% -5,00
|
|DAGHL
|3,15
|34.320.003
|% -4,83
|
|SANFM
|5,99
|8.173.599
|% -3,39
|
|THYAO
|14,24
|2.327.496.155
|% 5,48
|
|ODAS
|2,58
|876.252.005
|% 20,00
|
|PETKM
|3,90
|847.368.282
|% 5,41
|
|KRDMD
|2,76
|599.294.603
|% 5,34
|
|GARAN
|11,93
|588.647.169
|% 7,48
|
|EKGYO
|1,46
|548.146.506
|% 5,04
|
|ODAS
|2,58
|876.252.005
|% 20,00
|
|ISGYO
|1,86
|472.227.850
|% 6,29
|
|PETKM
|3,90
|847.368.282
|% 5,41
|
|KRDMD
|2,76
|599.294.603
|% 5,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6539
|7,6923
|% -0,95
|
|Frank
|6,0245
|6,0608
|% -0,52
|
|Riyal
|1,5637
|1,5715
|% -0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.550
|1.550
|-9,69
|
|Altın Gr.
|294
|294
|-3,30
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.976
|-55,00
|
|Tam
|1.939
|1.987
|-57,37
|
|Yarım
|937
|961
|-27,75
|
|Çeyrek
|470
|481
|-13,87
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,94
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,17
|65,17
|-0,27
|
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