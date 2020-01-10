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ABD borsası yükselişle açıldı

10.01.2020 18:13

Son güncelleme : 10.01.2020 18:13
ABD borsası güne yükselişle başladı.



AA

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,01 artışla 28.959,04 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,17 kazançla 3.280,14 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,29  değer kazancıyla 9.230,36 puan seviyelerinde seyrediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de aralık tarım dışı istihdam 145 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti.




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