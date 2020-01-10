ABD borsası güne yükselişle başladı.
ABD borsası yükselişle açıldı
10.01.2020 18:13
Son güncelleme : 10.01.2020 18:13
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,01 artışla 28.959,04 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,17 kazançla 3.280,14 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,29 değer kazancıyla 9.230,36 puan seviyelerinde seyrediyor.
Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de aralık tarım dışı istihdam 145 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti.
17:58118.601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 610,29
|Açılış
|: 118.251
|
|Önceki Kapanış
|: 117.990
|
119.140
En Düşük
117.701
17:585,8766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0078
|Açılış
|: 5,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8870
|
5,8972
En Düşük
5,8615
17:586,5294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,5160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5480
En Düşük
6,5137
17:58293,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,89
|Açılış
|: 293,53
|
|Önceki Kapanış
|: 292,64
|
294,36
En Düşük
291,92
BIST En Aktif Hisseler
|SNGYO
|1,46
|71.738.443
|% 19,67
|
|GYHOL
|9,93
|5.600.172
|% 14,93
|
|MRGYO
|1,31
|104.382.024
|% 14,91
|
|GLBMD
|2,27
|23.892.415
|% 14,65
|
|TEKTU
|1,44
|89.938.565
|% 14,29
|
|BURVA
|11,75
|1.087.739
|% -5,92
|
|MTRYO
|5,40
|24.774
|% -5,26
|
|ODAS
|2,46
|1.545.749.005
|% -4,65
|
|ATAGY
|4,40
|9.782.188
|% -4,56
|
|YBTAS
|3.300,00
|29.848
|% -4,49
|
|THYAO
|14,41
|2.223.534.824
|% 1,12
|
|ODAS
|2,46
|1.545.749.005
|% -4,65
|
|HALKB
|6,48
|859.141.386
|% 3,02
|
|KRDMD
|2,85
|753.746.990
|% 3,26
|
|PETKM
|3,91
|687.088.492
|% 0,00
|
|ODAS
|2,46
|1.545.749.005
|% -4,65
|
|ALBRK
|1,70
|480.014.292
|% 3,03
|
|KRDMD
|2,85
|753.746.990
|% 3,26
|
|EKGYO
|1,52
|368.418.581
|% 3,40
|
|IEYHO
|0,69
|146.833.655
|% 6,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6498
|7,6882
|% 0,04
|
|Frank
|6,0025
|6,0386
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5613
|1,5691
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.553
|1.554
|2,55
|
|Altın Gr.
|294
|294
|0,99
|
|Cumhuriyet
|1.944
|1.973
|-3,00
|
|Tam
|1.936
|1.984
|-2,31
|
|Yarım
|936
|960
|-1,12
|
|Çeyrek
|469
|480
|-0,56
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,03
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|0,02
|
|B. Petrol
|64,97
|64,97
|-0,39
|
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