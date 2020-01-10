ABD borsası yükselişle açıldı













AA

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,01 artışla 28.959,04 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,17 kazançla 3.280,14 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,29 değer kazancıyla 9.230,36 puan seviyelerinde seyrediyor.Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de aralık tarım dışı istihdam 145 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti.