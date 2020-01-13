ABD borsası güne yükselişle başladı.
ABD borsası yükselişle açıldı
13.01.2020 18:07
Son güncelleme : 13.01.2020 18:07
AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,13 artışla 28.860,14 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,21 kazançla 3.272,13 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,35 değer kazancıyla 9.210,73 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasının bu hafta içinde imzalanacağına dair beklentilerle piyasalarda risk iştahının arttığını belirtti.
17:52120.351
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 1.687,34
|Açılış
|: 119.595
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
120.900
En Düşük
119.595
17:525,8734
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0035
|Açılış
|: 5,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8797
En Düşük
5,8517
17:526,5352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0023
|Açılış
|: 6,5260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5432
En Düşük
6,5076
17:52292,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -2,20
|Açılış
|: 292,54
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
291,38
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,50
|100.041.954
|% 20,00
|
|HUBVC
|25,24
|100.669.625
|% 19,96
|
|RYGYO
|6,31
|114.732.526
|% 19,96
|
|RYSAS
|6,88
|140.439.728
|% 19,86
|
|AYEN
|4,36
|149.913.577
|% 19,78
|
|INFO
|6,50
|2.190
|% -7,01
|
|ATAGY
|4,16
|12.545.155
|% -5,88
|
|NIBAS
|5,00
|24.298
|% -5,12
|
|AKSUE
|15,04
|15.129.640
|% -4,20
|
|ITTFH
|3,45
|146.056.777
|% -3,90
|
|THYAO
|14,82
|2.344.526.450
|% 2,92
|
|PETKM
|4,08
|1.405.863.736
|% 4,35
|
|HALKB
|6,62
|657.005.890
|% 2,32
|
|KRDMD
|2,96
|646.099.062
|% 4,23
|
|ASELS
|22,90
|501.748.042
|% 0,88
|
|PETKM
|4,08
|1.405.863.736
|% 4,35
|
|EKGYO
|1,58
|472.028.681
|% 3,95
|
|KRDMD
|2,96
|646.099.062
|% 4,23
|
|ALBRK
|1,72
|310.667.488
|% 1,18
|
|THYAO
|14,82
|2.344.526.450
|% 2,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6034
|7,6415
|% -0,61
|
|Frank
|6,0203
|6,0565
|% 0,06
|
|Riyal
|1,5596
|1,5675
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.550
|1.550
|-10,30
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-2,15
|
|Cumhuriyet
|1.951
|1.966
|-20,00
|
|Tam
|1.934
|1.983
|-12,07
|
|Yarım
|935
|959
|-5,84
|
|Çeyrek
|469
|480
|-2,92
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,98
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,55
|64,55
|-0,43
|
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