ABD borsası yükselişle açıldı













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Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,13 artışla 28.860,14 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,21 kazançla 3.272,13 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,35 değer kazancıyla 9.210,73 puan seviyelerinde seyrediyor.Analistler, ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasının bu hafta içinde imzalanacağına dair beklentilerle piyasalarda risk iştahının arttığını belirtti.