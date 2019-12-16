New York Fed Başkanı John Williams, ABD ekonomisinin istikrarlı şekilde büyüdüğünü söyledi.
`ABD ekonomisi istikrarlı şekilde büyüyor`
16.12.2019 09:41
Son güncelleme : 16.12.2019 09:44
New York Fed Başkanı John Williams, ABD ekonomisinin konut piyasasında toparlanma, güçlü istihdam büyümesi ve inatçı tüketici harcamalarıyla birlikte istikrarlı bir büyüme içinde olduğunu söyledi.
"Ekonomi on yıllardır gördüğümüz kadar iyi bir performans gösteriyor" diye konuşan Williams, Fed'in bu yıl yaptığı 3 faiz artırımının şu ana kadar sonuç verdiğini, işsizlik oranının düşük seviyeye indiğini ve konut piyasasının bir yıl öncesine göre daha güçlü olduğunu vurguladı.
Williams, ABD ekonomisinin önümüzdeki 2 yılda yıllık yüzde 2 civarında büyümesini beklediğini de ifade etti.
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|ALBRK
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