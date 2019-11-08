Atlanta Federal Reserve Bank Başkanı Raphael Bostic, ABD ekonomisinin yüzde 2.0 enflasyon hedefini tutturacağına inandığını söyledi.
`ABD ekonomisinde enflasyon hedefi tutar`
08.11.2019 12:01
Son güncelleme : 08.11.2019 12:05
DHA
Para Piyasacıları'nın New York Üniversitesi'nde düzenlediği toplantıda konuşan Atlanta Federal Reserve Bank (Fed - Merkez Bankası) Başkanı Raphael Bostic, eğer oy kullanma yetkisi olsaydı, son Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında oyunun faiz indirimi lehinde olmayacağını vurguladı ve ekledi:
"Bugün ekonominin sağlam zeminde ayakları üzerinde durduğunu düşünmüyorum ve böyle de gidecektir. Para
politikası ile yumuşak temas halinde kalmaktan memnunum ve önümüzdeki dönemde yeni bir ayarlama yapmadan önce, makro ya da mikro olsun tüm verileri gözden geçirmekten yanayım."
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