Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ile üst düzey ticaret görüşmelerinin yakın zamanda yeniden başlayacağını açıkladı.
`ABD ile üst düzey ticaret görüşmeleri sürecek`
30.10.2019 14:06
Son güncelleme : 30.10.2019 14:06
DHA
Açıklamaya göre, iki ülkenin Kasım ayında bir ara anlaşma imzalayabilmeleri için çalışma düzeyindeki görüşmeler de hızlandırılmış bir şekilde sürecek.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'in ABD tarım ürünlerinden büyük miktarlı alım yapacağına ilişkin taahhütte bulunması talebi, ABD-Çin ticaret müzakerelerinin sonuca ulaştırılmasını engelleyen en çekişmeli konu haline geldi. Trump, kamuoyuna yaptığı açıklamada Çin'in ABD'den tarım ürünü alımını ticaret savaşı öncesindeki miktara göre iki kat artırarak yıllık 50 milyar dolar
seviyesine çıkarabileceğini ifade etmişti.
Çinli bir yetkili de yaptığı açıklamada, "Çin, insanlarının ihtiyacı olmadığı kadar malı almak veya talep edilmediği bir dönemde bir ürün alımı yapmak istemiyor" diye konuştu.
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