ABD Enerji Bakanlığı`na bağlı Enerji Bilgi İdaresi`ne göre ABD, 2020 yılında net ham petrol ve yakıt ihracatçısı konumunda gelme yolunda ilerliyor.
ABD net petrol ihracatçısı konumuna gelecek
11.12.2019 09:43
Son güncelleme : 11.12.2019 09:43
ABD'nin ham petrol üretiminin gelecek yıl 930 bin varil/gün artarak 13,18 milyon varil/gün ile rekor kıracağını tahmin eden Enerji Bilgi İdaresi (EIA), 2020'de net ham petrol ve petrol ürünleri ihracatının ortalama 570 bin varil/gün olmasının beklendiğini duyurdu.
EIA dün yayınladığı Kısa Vadeli Enerji Görünümü raporunda, ABD'nin ham petrol üretiminin 2019 yılında 1,26 milyon varil/gün artarak 12,25 milyon varil/gün olacağını tahmin etti.
Kuruluş, geçen ay yayınladığı raporda üretimin 2019'da 1,3 milyon varil/gün ve 2020'de 1 milyon varil/gün artacağını tahmin etmişti. EIA, ABD'in 2019 ve 2020 yılı petrol talebine ilişkin tahminlerini değiştirmedi ve 2019 yılında talebin 80 bin varil artarak 20,58 milyon varil/gün, 2020'de 170 bin varil/gün artarak 20,75 milyon varil/gün olacağını öngördü.
EIA, 2020'nin global petrol talebi büyüme tahminini ise 50 bin varil artırarak 1,42 milyon varil/güne çıkardı.
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