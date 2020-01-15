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ABD petrol fiyatı tahminlerini yükseltti

15.01.2020 09:52

Son güncelleme : 15.01.2020 09:52
ABD Enerji Enformasyon İdaresi, bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminlerini yukarı yönlü revize etti.



AA

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) "Ocak 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, bu yıl Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 65 dolar, Batı Teksas (WTI) tipi  ham petrolün ortalama varil fiyatının da 59,5 dolar olacağı öngörülüyor. Aralık 2019 raporunda bu rakamlar 60,50 ve 55 dolar olarak tahmin edilmişti.

ÜRETİM BEKLENTİSİ YUKARI ÇEKİLDİ

ABD'nin bu yıla ilişkin günlük ham petrol üretim beklentisi de 100 bin  varil yükseltildi. Buna göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13,3 milyon varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

ABD, Kasım 2018'de Suudi Arabistan ve Rusya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olmuştu.




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