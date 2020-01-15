ABD Enerji Enformasyon İdaresi, bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminlerini yukarı yönlü revize etti.
ABD petrol fiyatı tahminlerini yükseltti
15.01.2020 09:52
Son güncelleme : 15.01.2020 09:52
AA
ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) "Ocak 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, bu yıl Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 65 dolar, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının da 59,5 dolar
olacağı öngörülüyor. Aralık 2019 raporunda bu rakamlar 60,50 ve 55 dolar olarak tahmin edilmişti.
ÜRETİM BEKLENTİSİ YUKARI ÇEKİLDİ
ABD'nin bu yıla ilişkin günlük ham petrol üretim beklentisi de 100 bin varil yükseltildi. Buna göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13,3 milyon varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
ABD, Kasım 2018'de Suudi Arabistan ve Rusya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olmuştu.
18:05121.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 121.423
|
0
En Düşük
0
18:055,8867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0056
|Açılış
|: 5,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8740
|
5,8912
En Düşük
5,8763
18:056,5567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0109
|Açılış
|: 6,5330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5260
|
6,5596
En Düşük
6,5414
18:05293,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,07
|Açılış
|: 293,63
|
|Önceki Kapanış
|: 292,56
|
294,10
En Düşük
292,28
BIST En Aktif Hisseler
|VAKBN
|6,39
|361.848.063
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,67
|28.494.333
|% 0,00
|
|PEKGY
|3,23
|24.351.908
|% 0,00
|
|PETKM
|4,13
|1.026.876.820
|% 0,00
|
|BNTAS
|2,71
|87.187.330
|% 0,00
|
|VAKBN
|6,39
|361.848.063
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,67
|28.494.333
|% 0,00
|
|PEKGY
|3,23
|24.351.908
|% 0,00
|
|PETKM
|4,13
|1.026.876.820
|% 0,00
|
|BNTAS
|2,71
|87.187.330
|% 0,00
|
|THYAO
|14,80
|2.510.406.980
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,11
|1.092.349.278
|% 0,00
|
|PETKM
|4,13
|1.026.876.820
|% 0,00
|
|HALKB
|6,74
|735.468.779
|% 0,00
|
|ASELS
|23,28
|657.448.583
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,11
|1.092.349.278
|% 0,00
|
|PETKM
|4,13
|1.026.876.820
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,57
|370.744.920
|% 0,00
|
|THYAO
|14,80
|2.510.406.980
|% 0,00
|
|AVOD
|2,02
|294.344.864
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6465
|7,6849
|% 0,15
|
|Frank
|6,0578
|6,0943
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5630
|1,5708
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.552
|1.552
|4,67
|
|Altın Gr.
|294
|294
|1,34
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.961
|-5,00
|
|Tam
|1.925
|1.973
|-9,48
|
|Yarım
|930
|954
|-4,59
|
|Çeyrek
|467
|477
|-2,29
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,87
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|64,34
|64,34
|-0,15
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1069, 66 artarak (% 0.93 ) 115, 703
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ETYAT, EGCYO, EKIZ, EGCYH, BALAT
-
17:58
GARFA, KORDS, BNTAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
ALCAR, INFO, UZERB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
Bu seansda işlem gören 317 hisse senedinden 165 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 124 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 28 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem