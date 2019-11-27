ABD`de Federal Mevduat Sigorta Kurumu verilerine göre, yılın üçüncü çeyreğinde ABD genelinde toplam 46 banka birleşmeler sonucu kapandı.
ABD`de 3. çeyrekte 46 banka birleşmeyle kapandı
27.11.2019 10:33
Son güncelleme : 27.11.2019 10:33
DHA
Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) açıklamasına göre bu çeyrekte, toplam 5 bin 256 bankanın faaliyet gösterdiği ABD'de yalnızca dört yeni banka açıldı.
FDIC açıklamasında, ABD'deki sorunlu banka sayısının da bir önceki dönemdeki 56'dan 55'e gerileyerek, 2007 yılından bu yana en düşük düzeye indiği belirtildi.
FDIC verilerine göre, ABD bankalarının üçüncü çeyrekte toplam karları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.3'e karşılık gelen 4.5 milyar dolar
azalarak 57.4 milyar dolara geriledi.
FDIC, üçüncü çeyrekte bankaların yüzde 62'sinin karlarını geçen yılın aynı dönemine göre artırdıklarını belirtirken, zarar eden banka oranının yüzde 4.0 düzeyinde kaldığını açıkladı.
FDIC Başkanı Jelena McWilliams, "Tüm bankacılık sektöründe güçlü kredi büyümesini gördük ve sorunlu banka sayısı da düşük kalmaya devam etti. Topluluk bankalarının sonuçları da pozitif bir çeyrek geçirdiklerini gösteriyor" dedi.
10:18106.271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 287,37
|Açılış
|: 105.936
|
|Önceki Kapanış
|: 105.983
|
106.366
En Düşük
105.890
10:185,7666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0048
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7740
En Düşük
5,7547
10:186,3517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0031
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3200
|
6,3586
En Düşük
6,3404
10:18270,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,25
|Açılış
|: 270,63
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,05
En Düşük
270,09
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|12,26
|196.283
|% 9,86
|
|BOSSA
|8,12
|3.723.574
|% 8,70
|
|INTEM
|9,50
|6.021.822
|% 7,34
|
|DIRIT
|1,24
|1.946.419
|% 6,90
|
|OZBAL
|1,84
|2.396.309
|% 6,36
|
|OLMIP
|7,02
|119.320
|% -7,63
|
|MTRYO
|2,55
|201.807
|% -4,49
|
|ESCOM
|1,09
|748.772
|% -3,54
|
|ADEL
|16,37
|1.429.478
|% -3,02
|
|UZERB
|1,70
|529
|% -2,86
|
|THYAO
|13,75
|135.565.921
|% 0,07
|
|SISE
|4,92
|67.166.818
|% 1,44
|
|KRDMD
|2,37
|62.056.936
|% 1,79
|
|MGROS
|22,56
|58.128.542
|% -1,31
|
|GARAN
|10,07
|38.144.465
|% 0,60
|
|KRDMD
|2,37
|62.056.936
|% 1,79
|
|KARSN
|1,40
|28.394.841
|% 1,45
|
|EKGYO
|1,49
|23.834.906
|% 0,68
|
|SISE
|4,92
|67.166.818
|% 1,44
|
|THYAO
|13,75
|135.565.921
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3852
|7,4223
|% -0,05
|
|Frank
|5,7563
|5,7909
|% 0,02
|
|Riyal
|1,5333
|1,5410
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.459
|1.459
|-3,04
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|0,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-0,75
|
|Yarım
|859
|882
|-0,37
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,18
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,05
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,12
|63,12
|-0,09
|
Seans Raporu
daha fazla
-
10:32OZBAL
Yüzde 5.20 oranında artışla 1.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 452, 149 adet işlem
-
10:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 333, 61 artarak (% 0.26 ) 130, 793
-
10:30
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi USAS, KRDMD, KARSN
-
10:30
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, KRDMD
-
10:30XU100
Endeks 106, 246 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 835.00 milyon TL de