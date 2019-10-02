Fitch Ratings, ABD`de para piyasalarında son dönemde görülen oynaklığın fonlama maliyetlerinde uzun süreli bir artışa yol açması halinde en çok banka dışı finans kuruluşlarının risklerle karşı karşıya kalacaklarını savundu.
`ABD`de finans kuruluşları kırılganlaşabilir`
02.10.2019 09:13
Son güncelleme : 02.10.2019 09:17
DHA
Fitch Ratings, fonlama maliyetlerinde uzun süreli bir artışın hedge fonlar, mortgage yatırım
yönetimi şirketleri, küçük aracı kurumlar ve diğer banka dışı finans
kuruluşlarını kırılgan hale getireceğini vurguladı.
Fed, repo
piyasasında daha fazla bozulmadan kaçınmak için uzun vadeli çözümleri değerlendiriyor. Çözümler arasında bir repo
kolaylığı başlatılması ve bilançonun büyütülmesi var.
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