ABD`de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 11 Ekim itibarıyla son bir haftada 2 adet artarak 712 düzeyine yükseldi.
ABD`de petrol sondaj kule sayısı arttı
14.10.2019 09:31
Son güncelleme : 14.10.2019 09:31
DHA
Baker Hughes verilerine göre, ABD'de doğal gaz sondaj kulesi sayısı ise aynı dönemde 1 adet düşüşle 143'e geriledi ve toplam sondaj kule sayısı 1 adet artarak 856 düzeyine çıktı. Petrol ve doğal gaz kule sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 207 adet azaldı.
ABD'de sondaj kulelerinin 831 adedi karada, 1 adedi iç sularda, 24 adedi ise açık sularda yer aldı. Meksika Körfezi'nde sondaj kule sayısı 1 adet artışla 23'e, Kanada'da sondaj kule sayısı 2 adet artışla 146'ya yükseldi ve Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 3 adet artışla 1,002 düzeyine çıktı.
ABD'nin en büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 6 adet artışla 420'ye, ABD'deki en büyük havza olan Permian'da da kule sayısı 6 adet artışla 421'e yükseldi.
18:0599.028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 99.232
|
|Önceki Kapanış
|: 99.028
|
99.783
En Düşük
98.776
18:055,9045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0207
|Açılış
|: 5,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8700
|
5,9051
En Düşük
5,8895
18:056,5165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0241
|Açılış
|: 6,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4800
|
6,5184
En Düşük
6,4933
18:05282,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,76
|Açılış
|: 282,41
|
|Önceki Kapanış
|: 281,65
|
282,59
En Düşük
281,12