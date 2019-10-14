ABD`de petrol sondaj kule sayısı arttı













DHA

Baker Hughes verilerine göre, ABD'de doğal gaz sondaj kulesi sayısı ise aynı dönemde 1 adet düşüşle 143'e geriledi ve toplam sondaj kule sayısı 1 adet artarak 856 düzeyine çıktı. Petrol ve doğal gaz kule sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 207 adet azaldı.ABD'de sondaj kulelerinin 831 adedi karada, 1 adedi iç sularda, 24 adedi ise açık sularda yer aldı. Meksika Körfezi'nde sondaj kule sayısı 1 adet artışla 23'e, Kanada'da sondaj kule sayısı 2 adet artışla 146'ya yükseldi ve Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 3 adet artışla 1,002 düzeyine çıktı.ABD'nin en büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 6 adet artışla 420'ye, ABD'deki en büyük havza olan Permian'da da kule sayısı 6 adet artışla 421'e yükseldi.