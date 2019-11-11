GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

ABD`de petrol sondaj kule sayısı azaldı

11.11.2019 10:33

Son güncelleme : 11.11.2019 12:49
ABD`de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kulesi sayısı, 8 Kasım itibarıyla son bir haftada 7 adet düşüşle 684 adede geriledi.



DHA

Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde doğal gaz sondaj kulesi sayısı değişmeyerek 130 düzeyinde kalırken, çeşitli türde sondaj kuleleri de iki adet arttı ve böylece toplam sondaj kulelerinin sayısı 5 adet azalarak 817 düzeyine çekildi.

Sondaj kulelerinin 825 adedi karada, 1 adedi iç sularda, 25 adedi ise açık sularda yer aldı. Meksika Körfezi'nde sondaj kule sayısı 1 adet artışla 21 olarak gerçekleşti. Kanada'da sondaj kule sayısı iki adet azalışla 140'a geriledi.

Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 29 adet artışla 993 düzeyine, ABD'nin en büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 2 adet düşüşle 416 oldu. ABD'deki en büyük havza olan Permian'da kule sayısı 1 adet düşüşle 416 adede indi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:34102.636
Değişim :  -0,50% |  -516,86
Açılış :  102.922  
Önceki Kapanış :  103.153  
En Yüksek
103.068 En Düşük
102.369
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHGZT 3,58 2.840.705 % 15,11  
OLMIP 4,92 5.478.993 % 14,95  
GYHOL 7,26 4.575.710 % 11,35  
HATEK 5,79 13.395.602 % 10,08  
UZERB 1,31 5 % 9,17  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3785 7,4155 % 0,44  
Frank 5,7839 5,8187 % 0,53  
Riyal 1,5368 1,5445 % 0,30  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.465 1.466 6,74  
Altın Gr. 272 272 1,89  
Cumhuriyet 1.810 1.837 11,00  
Tam 1.801 1.846 10,24  
Yarım 870 893 4,96  
Çeyrek 437 446 2,47  
Gümüş.Ons 16,88 16,91 0,08  
Gümüş Gr. 3,14 3,14 0,02  
B. Petrol 61,80 61,80 -0,71  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru