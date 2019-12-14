ABD`nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet artış gösterdi.
ABD`de petrol sondaj kulesi sayısı arttı
14.12.2019 11:54
Son güncelleme : 14.12.2019 11:54
AA
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 7-13 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 4 artarak 667'ye yükseldi.
Perşembe 64,67 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünkü kapanışta 65,40 dolara çıkarken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 59,82 dolardan günü tamamladı. WTI bir önceki gün 59,22 dolardan kapanmıştı.
18:05110.477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 361,93
|Açılış
|: 111.011
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|Önceki Kapanış
|: 110.115
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111.910
En Düşük
110.018
18:055,8142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0250
|Açılış
|: 5,8140
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|Önceki Kapanış
|: 5,7770
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5,8261
En Düşük
5,7699
18:056,4648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0152
|Açılış
|: 6,4830
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|Önceki Kapanış
|: 6,4310
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6,5000
En Düşük
6,4332
18:05275,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 2,25
|Açılış
|: 275,90
|
|Önceki Kapanış
|: 273,61
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276,72
En Düşük
271,83
BIST En Aktif Hisseler
|ATAGY
|4,61
|9.063.048
|% 14,96
|
|BURVA
|5,59
|8.986.309
|% 14,55
|
|QNBFL
|61,60
|3.550.756
|% 12,00
|
|TIRE
|3,30
|348.909.659
|% 11,49
|
|QNBFB
|27,32
|6.487.602
|% 10,16
|
|USAK
|1,75
|70.519.710
|% -16,27
|
|GLRYH
|1,98
|23.442.180
|% -14,66
|
|ETYAT
|1,29
|30.986.165
|% -14,00
|
|PEKGY
|3,18
|85.233.921
|% -12,40
|
|FORMT
|3,29
|1.153.917
|% -11,71
|
|THYAO
|13,82
|1.837.509.874
|% -1,71
|
|GARAN
|10,98
|828.493.159
|% 3,78
|
|KRDMD
|2,49
|725.386.340
|% 1,63
|
|ASELS
|19,55
|627.753.479
|% 0,10
|
|PETKM
|3,61
|431.851.245
|% -0,55
|
|KRDMD
|2,49
|725.386.340
|% 1,63
|
|EKGYO
|1,51
|252.496.184
|% 0,00
|
|THYAO
|13,82
|1.837.509.874
|% -1,71
|
|PETKM
|3,61
|431.851.245
|% -0,55
|
|ISFIN
|3,19
|368.682.680
|% 2,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7304
|7,7692
|% 1,59
|
|Frank
|5,8821
|5,9175
|% 0,45
|
|Riyal
|1,5454
|1,5531
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|6,10
|
|Altın Gr.
|276
|276
|2,28
|
|Cumhuriyet
|1.821
|1.849
|4,00
|
|Tam
|1.815
|1.860
|-2,30
|
|Yarım
|877
|900
|-1,11
|
|Çeyrek
|440
|450
|-0,55
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,96
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|0,01
|
|B. Petrol
|64,97
|64,97
|0,77
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