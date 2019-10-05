ABD`nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 adet azalış gösterdi.
ABD`de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
05.10.2019 10:48
Son güncelleme : 05.10.2019 11:36
AA
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 28 Eylül-4 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 3 azalarak 710'a indi.
Böylece, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısında 7 hafta üst üste düşüş kaydedildi.
Perşembe 57,71 dolardan kapanan Brent petrolün varil
fiyatı dünü yüzde 1,37 artışla 58,50 dolardan tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil
fiyatı da dün yüzde 1,01 kazançla 52,98 dolardan kapandı. WTI bir önceki günü 52,45 dolardan tamamlamıştı.
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