ABD`nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 adet azaldı.
ABD`de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
23.11.2019 10:13
Son güncelleme : 23.11.2019 10:13
AA
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 16-22 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 3 azalarak 671'e düştü. Böylece, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısında 5 hafta üst üste azalma oldu.
Perşembe gününü 63,97 dolarla tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü yüzde 0,53 azalışla 63,63 dolardan kapattı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da dün yüzde 1,07 azalarak 57,95 dolar
oldu. WTI bir önceki günü 58,58 dolardan tamamlamıştı.
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|Altın Gr.
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|269
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|1.820
|7,00
|
|Tam
|1.785
|1.830
|7,29
|
|Yarım
|863
|885
|3,52
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|1,76
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|Gümüş.Ons
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