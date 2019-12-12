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AB`den ticaret yasalarını güncelleme adımı

12.12.2019 15:18

Son güncelleme : 12.12.2019 15:18
Avrupa Birliği Komisyonu, Dünya Ticaret Örgütü ihtilaf çözüm sisteminin kilitlenmesinin ardından ticari konularda misilleme yapabilmek için birlik kurallarında değişikliğe gidilmesini teklif etti.



AA

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Phil Hogan, ABD'nin yeni hakim atamalarını engelleyerek Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) temyiz organı işleyişini kilitlemesinin ardından  yeni düzenleme teklifini açıkladı.

Mevcut mevzuat gereği ticari konularda AB'nin misilleme yapılabilmesi için DTÖ itiraz süreçlerinin tamamlanması gerektiğine dikkati çekilen açıklamada, yeni düzenleme ile DTÖ'nün temyiz kararı olmamasına rağmen AB'nin ticari  tedbirlere başvurabileceği bildirildi.

Açıklamada, yeni mekanizmanın AB'nin taraf olduğu bölgesel veya ikili ticaret anlaşmalarında yaşanabilecek uzlaşmazlıkların giderilmesi için de  kullanılacağı kaydedildi.

Söz konusu yeni düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi'nin onayı gerekiyor.




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