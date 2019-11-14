ABD Enerji Enformasyon İdaresi, gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini korudu.
ABD`nin 2020 petrol fiyatı tahmini değişmedi
14.11.2019 10:01
Son güncelleme : 14.11.2019 10:01
AA
ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) "Kasım 2019 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, 2020'de Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 60 dolar, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolünün ortalama varil fiyatının da 54,50 dolar
olacağı öngörülüyor.
Ayrıca, Brent türü ham petrolün varil fiyatının bu yılı 63,50 dolar, WTI tipi ham petrolün varil fiyatının ise 56,50 dolar seviyelerinden tamamlaması bekleniyor.
Saudi Aramco'ya eylülde düzenlenen saldırının ardından ülkenin ham petrol üretiminin normal seviyeye döndüğüne işaret edilen raporda, dünya genelinde bazı ekonomik faaliyetlerin yavaşladığı ve Çin'in üçüncü çeyrek büyümesinin 1992'den bu yana en düşük seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi.
Raporda, ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere bazı merkez bankalarının faiz indirimi gerçekleştirdiği anımsatılarak, bunun sermaye ve yatırım harcamalarını artırabileceğinin altı çizildi.
ÜRETİM BEKLENTİSİ YUKARI ÇEKİLDİ
ABD'nin gelecek yıla ilişkin ham petrol üretim beklentisi ise günlük ortalama 100 bin varil yukarı çekildi.
Ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12,3 milyon varil, gelecek yıl ise 13,3 milyon varil seviyelerinde gerçekleşeceği öngörülüyor.
EIA'nın ekim ayı raporunda, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2020'de 13,2 milyon varil olacağı tahmin edilmişti.
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