ABD`nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 9,3 milyon varil artarak piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.
ABD`nin ham petrol stokları arttı
18.10.2019 10:00
Son güncelleme : 18.10.2019 10:00
AA
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol
stoklarının geçen hafta 9,3 milyon varil
(yüzde 2,2) artışla 434,9 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa
beklentisi stokların 2,8 milyon varil
yükseleceği yönündeydi. Ticari ham petrol
stokları bir önceki hafta 2,9 milyon varil
artış kaydetmişti.
Bu sonuçla, ülkedeki ticari ham petrol
stokları 5 hafta üst üste yükselişmiş oldu.
Ticari ham petrol
stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol
stokları ise geçen hafta bir önceki haftaya göre 1,3 milyon varil
(yüzde 0,2) azalarak 643,3 milyon varile geriledi.
Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 2,6 milyon varil
(yüzde 1,1) azalarak 226,2 milyon varile düştü. Piyasa
beklentisi benzin stoklarının 1,2 milyon varil
düşüş göstermesi yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 1,2 milyon varil
azalmıştı.
PETROL ÜRETİMİ REKOR SEVİYEDE SEYRETTİ
ABD'nin ham petrol
ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 70 bin varil
artışla 6,29 milyon varile yükselirken, petrol ihracatı ise günlük ortalama 153 bin varil
düşüşle 3,25 milyon varile geriledi.
Söz konusu dönemde ABD'de ham petrol
üretimi günlük ortalama 12 bin varil
arttı. Günlük ortalama ham petrol
üretimi ülkenin Alaska eyaletinde 12 bin varil
yükseliş kaydederken, diğer eyaletlerde ise değişiklik göstermedi.
Bu sonuçla, 5-11 Ekim haftasında ABD'nin ham petrol
üretimi günlük ortalama 12,6 milyon varille rekor seviyede seyretmiş oldu.
EIA'nın "Ekim 2019 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporuna" göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol
üretiminin bu yıl 12,3 milyon varil, gelecek yıl ise 13,2 milyon varil
olacağı tahmin ediliyor.