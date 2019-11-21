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ABD`nin ham petrol stokları arttı

21.11.2019 09:14

Son güncelleme : 21.11.2019 09:14
ABD`nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1,4 milyon varil arttı.



AA

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,4 milyon varil (yüzde 0,3) artarak 450,4 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1,5 milyon varil artacağı yönündeydi. Ham petrol stokları, bir önceki hafta 7,9 milyon varil artmıştı.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta 2 milyon varil azalarak 637,5 milyon varil oldu.

ABD'nin benzin stokları geçen hafta 1,8 milyon varil (yüzde 0,8) artışla 220,8 milyon varile yükseldi. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 0,8 milyon varil artış olması yönündeydi.

PETROL ÜRETİMİ

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 222 bin varil artışla yaklaşık 5,9 milyon varile yükselirken, ihracat ise günlük ortalama 394 bin varil artışla 3,02 milyon varile yükseldi.

Söz konusu dönemde ABD'de ham petrol üretimi ise değişiklik göstermedi. 8 - 15 Kasım haftasında ABD'nin ham petrol üretimi, günlük ortalama 12,8 milyon varil seviyesinde seyretti.

EIA'nın "Kasım 2019 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, 2020'de Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 60 dolar, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolünün ortalama varil fiyatının da 54,50 dolar olacağı  öngörüldü.




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