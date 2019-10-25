ABD Enerji Bilgi Yönetim Kurumu, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının 18 Ekim`de biten haftada, yüzde 0.4`e karşılık gelen 1.7 milyon varil düşüşle 433.2 milyon varile gerilediğini duyurdu. Bu veriler ile ABD`deki ticari ham petrol stokları 5 haftalık yükselişten sonra ilk kez düştü.
ABD`nin petrol stokları azaldı
25.10.2019 10:54
Son güncelleme : 25.10.2019 10:54
DHA
Ticari ham petrol
stoğu olarak görülmeyen stratejik ham petrol stokları da geçen hafta bir önceki haftaya göre, yüzde 0.2'ye karşılık gelen 1 milyon varil
azalarak 642.4 milyon varile geriledi.
ABD'de hampetrol ithalatı da günde 438 bin varil düşüşle 5.9 milyon varile geriledi ve böylece, ABD'de toplam ticari
petrol stokları bir haftada 9.0 milyon varil azalmış oldu.
Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da yüzde 1.4'e karşılık gelen 3.1 milyon varil azalarak 223.1 milyon varile düştü.
10:39100.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 192,69
|Açılış
|: 100.272
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|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
100.593
En Düşük
100.124
10:395,7746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0093
|Açılış
|: 5,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,7921
En Düşük
5,7618
10:396,4225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0138
|Açılış
|: 6,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
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6,4375
En Düşük
6,4006
10:39279,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,82
|Açılış
|: 279,63
|
|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
280,21
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,72
|11.281.689
|% 19,42
|
|DITAS
|7,38
|2.100.432
|% 12,84
|
|NIBAS
|7,49
|7.490
|% 8,87
|
|FRIGO
|10,00
|14.500
|% 6,38
|
|ETILR
|3,65
|10.954
|% 4,89
|
|DARDL
|1,50
|1.536
|% -7,41
|
|TKURU
|10,68
|96.781
|% -6,40
|
|BALAT
|0,30
|3.000
|% -6,25
|
|IHEVA
|1,88
|19.478.741
|% -5,53
|
|ADNAC
|1,79
|1.504.179
|% -5,29
|
|THYAO
|11,93
|175.351.129
|% 1,02
|
|ASELS
|18,55
|95.493.463
|% 2,09
|
|GARAN
|9,67
|87.747.321
|% -0,31
|
|ISFIN
|2,46
|64.546.519
|% 2,50
|
|AKBNK
|7,20
|49.142.484
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,79
|41.380.616
|% 2,60
|
|ISFIN
|2,46
|64.546.519
|% 2,50
|
|EKGYO
|1,25
|25.502.155
|% 0,00
|
|OSTIM
|1,24
|24.126.555
|% -4,62
|
|THYAO
|11,93
|175.351.129
|% 1,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3913
|7,4283
|% 0,04
|
|Frank
|5,7972
|5,8321
|% 0,16
|
|Riyal
|1,5351
|1,5428
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.506
|1.506
|2,10
|
|Altın Gr.
|280
|280
|0,81
|
|Cumhuriyet
|1.845
|1.873
|10,00
|
|Tam
|1.835
|1.881
|6,46
|
|Yarım
|887
|910
|3,13
|
|Çeyrek
|445
|455
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,06
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|0,05
|
|B. Petrol
|61,55
|61,55
|-0,12
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