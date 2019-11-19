Avrupa Birliği`nin 2020 yılı genel bütçesinde gelirler 168,7 milyar euro, harcamalar ise 153,6 milyar euro olacak.
AB`nin 2020 bütçesi belirlendi
19.11.2019 11:27
Son güncelleme : 19.11.2019 11:29
AA
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) ile 2020 yılı birlik bütçesine ilişkin yapılan müzakereler sonucunda uzlaşı sağlandığı açıklandı.
Buna göre bütçeden büyüme, ekonomi, istihdam ve uyum
programlarına 83,9 milyar euro, tarım ve doğal kaynaklara 58,6 milyar euro, Ar-Ge programı Horizon 2020'ye 13,5 milyar euro, eğitim programı Erasmus'a 2,9 milyar euro, güvenliğe 3,7 milyar euro
tahsis edilecek.
Böylece, AB'nin 2020 yılı bütçesinde gelirler 168,7 milyar euro, harcamalar ise 153,2 milyar euro düzeyinde gerçekleşecek.
Bütçe konusunda sağlanan uzlaşmanın ardından, AB Konseyi ile AP'nin bütçe anlaşmasını resmi olarak onaylaması gerekiyor.
BÜTÇE HAKKINDA
Üye ülkeler tarafından ortak şekilde belirlenen siyasi ve ekonomik hedefleri gerçekleştirmek üzere kullanılan bütçenin önemli bir bölümü, üye ülkeler arasında ekonomik ve siyasi bütünleşmeyi güçlendirmeyi amaçlıyor.
AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan, harcamalar kısmı ise tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor.
AB bütçesinin denetimini ise Lüksemburg merkezli Avrupa Sayıştayı gerçekleştiriyor.