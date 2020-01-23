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Açıklandı! O şirketlere büyük vergi geliyor

23.01.2020 13:38

Son güncelleme : 23.01.2020 13:38
İngiltere`nin İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Andrea Leadsom İngiltere`nin ABD ile ticaret anlaşması imzalamak istediğini ancak Google, Facebook ve Amazon gibi şirketlere dijital hizmet vergisi getireceğini açıkladı.



REUTERS

Talk Radio'ya konuşan İngiltere'nin İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Andrea Leadsom , "ABD ve İngiltere ticaret anlaşması yapmaya kararlılar ve iki ülkenin yüzyıllardır süregelen güçlü bir bağı var bu nedenle bazı konularda yaşayabileceğimiz anlaşmazlıklar ABD ve İngiltere'nin derin ve güçlü bağına zarar vermeyecektir" dedi.

YÜZDE 2'Sİ VERGİ OLARAK ÖDENECEK

"Zorlu görüşmeler her zaman olacaktır ancak büyük meblağlarda kar eden bu çok uluslu teknoloji şirketlerinin vergilendirilmesi önemli bir husus ve dünyanın geri kalanıyla beraber çalışarak bu şirketlerin kendilerine düşen payı adil olarak ödediklerinden emin olmak istiyoruz" diye ekledi.

İngiltere'nin planına göre, küresel olarak geliri en az 500 milyon sterlin (657 milyon dolar) olan teknoloji şirketleri Nisan 2020'den itibaren İngiltere'deki kullanıcılarından elde ettikleri kısmın %2'sini vergi olarak ödeyecekler.





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