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Ağustosta 400 yatırım teşvik belgesi verildi

17.10.2019 10:33

Son güncelleme : 17.10.2019 10:33
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı`nca ağustosta 400 yatırım teşvik belgesi verildi.



AA

Bakanlığın, Ağustos 2019 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ağustosta 400 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge alan  projelerin sabit yatırım tutarı 9 milyar 76 milyon 147 bin 448 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 14 bin 643 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 209 milyon 427 bin 174 lira olan ve bin 66 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 22 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan firmaların sabit yatırım tutarı 22 milyar 961 milyon 403 bin 956 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 16 bin 575 olarak gerçekleşti.




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