Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı`nca ağustosta 400 yatırım teşvik belgesi verildi.
Ağustosta 400 yatırım teşvik belgesi verildi
17.10.2019 10:33
Son güncelleme : 17.10.2019 10:33
AA
Bakanlığın, Ağustos 2019 dönemi yatırım
teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, ağustosta 400 yatırım
teşvik belgesi düzenlendi. Belge alan projelerin sabit yatırım
tutarı 9 milyar 76 milyon 147 bin 448 lira
olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 14 bin 643 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.
Öte yandan, sabit yatırım
tutarı 209 milyon 427 bin 174 lira
olan ve bin 66 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 22 yatırım
teşvik belgesi iptal edildi.
Bu dönemde yatırım
teşvik belgesi tamamlama vizesi alan firmaların sabit yatırım
tutarı 22 milyar 961 milyon 403 bin 956 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 16 bin 575 olarak gerçekleşti.
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