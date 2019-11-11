Alibaba`nın indirimli Bekarlar Günü (Singles Day) satışları, alışveriş tatilinin ilk 9 saatinde 23 milyar dolara ulaştı.
Alibaba 9 saatte 23 milyar dolarlık satış yaptı
11.11.2019 10:03
Son güncelleme : 11.11.2019 10:06
DHA
Alışveriş yapanlar yalnızca ilk dakikada "1 milyar dolar" sınırını aşan miktarda harcama yaptılar.
Alibaba'nın yaptığı açıklamaya göre, 11 Kasım etkinliğine yaklaşık 500 milyon müşterinin katılması bekleniyor.
Aynı zamanda "çifte onbir" (double eleven) olarak de bilinen online alışveriş festivali bu adı, yalnızlığı simgeleyen dört dört tane "1" rakamının bir araya gelmesiyle ifade edilen "11 Kasım (11.11)" tarihinden kaynaklanıyor.
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En Düşük
270,36
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,23
|19.787.900
|% 0,00
|
|SODSN
|8,22
|33.563
|% 0,00
|
|MRGYO
|0,92
|22.818.076
|% 0,00
|
|MSGYO
|1,48
|5.232.104
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,46
|12.817.553
|% 0,00
|
|KARSN
|1,23
|19.787.900
|% 0,00
|
|SODSN
|8,22
|33.563
|% 0,00
|
|MRGYO
|0,92
|22.818.076
|% 0,00
|
|MSGYO
|1,48
|5.232.104
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,46
|12.817.553
|% 0,00
|
|THYAO
|12,80
|1.809.669.064
|% 0,00
|
|PETKM
|3,73
|550.222.464
|% 0,00
|
|ASELS
|18,91
|538.647.709
|% 0,00
|
|ICBCT
|4,78
|524.009.973
|% 0,00
|
|HALKB
|5,77
|500.797.501
|% 0,00
|
|PETKM
|3,73
|550.222.464
|% 0,00
|
|THYAO
|12,80
|1.809.669.064
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,31
|278.679.690
|% 0,00
|
|ICBCT
|4,78
|524.009.973
|% 0,00
|
|SMART
|3,25
|315.711.863
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3614
|7,3983
|% 0,21
|
|Frank
|5,7711
|5,8059
|% 0,31
|
|Riyal
|1,5343
|1,5420
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.464
|1.464
|5,21
|
|Altın Gr.
|271
|271
|1,15
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.826
|3,00
|
|Tam
|1.791
|1.835
|-20,80
|
|Yarım
|866
|888
|-10,06
|
|Çeyrek
|434
|444
|-5,03
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,90
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|61,84
|61,84
|-0,67
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