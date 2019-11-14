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Alman ekonomisi resesyondan kurtuldu

14.11.2019 11:34

Son güncelleme : 14.11.2019 11:34
Almanya ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 büyüme kaydederek resesyona girmekten kurtuldu.



AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) verilerine göre,  Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla  (GSYH), bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüdü.

Böylece, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dördüncü ekonomisi ikinci çeyrekte büyümenin durmasının ardından üçüncü çeyrekte tekrar büyümeye geçmiş  oldu.

Piyasa beklentisi ekonominin yüzde 0,1 küçülerek, ikinci çeyrekte  yüzde 0,2 daralmanın ardından teknik olarak resesyona girmesi (iki çeyrek art  arda ekonomik daralma yaşanması) yönündeydi.

Çeyrek bazda ele alındığında, büyümeye olumlu katkı iç talepten geldi.  Üçüncü çeyrekte ihracat artarken, ithalat hemen hemen geçen çeyrekle aynı  seviyede kaldı. Bu dönemde hane halkının nihai tüketim harcamaları ve genel kamu  harcamaları arttı. Bu da GSYH üzerinde olumlu bir etki yaptı. Makine ve ekipman  yatırımları ise düşüş gösterdi.

Destatis, daha önce yüzde 0,1 daralma olarak açıklanan ikinci çeyrek  büyüme rakamını da yüzde 0,2 daralma olarak revize etti. Üçüncü çeyrekte takvim etkisinden arındırılmış yıllık GSYH artışı  yüzde 1 seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, Almanya’da istihdamın yüksek ve faizlerin düşük  seyretmesinin hane halkının tüketimini teşvik ettiğini ve ekonomik büyümeyi  desteklediğini kaydetti.

Brexit belirsizliği, ABD-Çin ticaret ilişkileri, otomobil sektöründeki  yavaşlama ve yumuşak küresel talep ihracata dayalı Alman ekonomisini etkilemeye  devam ederken, 17 Ekim'de Alman hükümeti, bu yıl için daha önce yüzde 0,5 olarak  açıklanan resmi büyüme beklentisini korudu, gelecek yıla ait büyüme beklentisini  ise yüzde 1,5’ten 1’e indirdi.

Ülkede ekonomi geçen yıl yüzde 1,4 büyürken, Alman hükümeti ve Avrupa  Birliği Komisyonu, bu yıl büyümenin yüzde 0,5’te kalmasını bekliyor. Almanya'da  ekonomi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5 büyürken, ikinci çeyrekte yüzde 0,2  daraldı.

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin  değerlendirmesinde, güçlü özel tüketimin ve ihracatın, Alman ekonomisinin üçüncü  çeyrekte resesyondan kaçınmasına yardımcı olduğunu belirterek, “Resesyon ya da  değil, Alman ekonomisi, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinden bu yana çeyreklik  GSYH büyüme ortalamasının yüzde 0,1’e gerilemesi birlikte fiili bir durgunluğa  düştü.” ifadesini kullandı.

Brzeski, “Sonuç olarak, Alman ekonomisi son dakikada teknik bir  durgunluktan kaçtı. Ancak, kısa vadeli bir rahatlamaya rağmen, aşırı neşeli olmak  için hala çok az neden var. Büyüme için bir kriz hala pek olası görünmese de  ekonomi için daha uzun süre durgunluk hala masada.” değerlendirmesinde bulundu.




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