Alman iş dünyası İngiltere ile hızlı bir serbest ticaret anlaşması istiyor













AA

Alman Mühendisler Derneği (VDMA) Üst Yöneticisi (CEO) Thilo Brodtmann konuya ilişkin olarak, "Şimdi AB ve İngiltere arasında bir serbest ticaret anlaşması için çok çalışılması ve bu yılın sonuna kadar bir sonuca varılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.Brodtmann, serbest ticaret anlaşmasına yönelik çalışmalar başarılı olmazsa, sert bir Brexit ile ilgili tartışma ve belirsizliklerin tekrar başlayacağını belirterek, “Her ne pahasına olursa olsun bundan kaçınılması gerekiyor.” dedi.Alman Sanayi Federasyonu (BDI) Başkanı Joachim Lang da seçim sonuçlarının belirsiz durumu netleştirdiği için memnun olduklarını belirterek, "Londra'daki siyasi sis temizleniyor." diye konuştu.Lang, "Seçimin sonucu, Brexit anlaşmasının şimdi hızlı bir şekilde kabul edileceği gerçeğiyle bağlantılı. Şimdi gerekli olan, hükümet tarafından AB ile gelecekteki ilişkinin nasıl olması gerektiği konusunda net bir seyir.” ifadelerini kullandı.İngiltere ile AB’nin gelecekteki ilişkilerine yönelik müzakerelerin 2020’de tamamlanması gerektiğini belirten Lang, "Zaman dar olsa da Alman ekonomisi bir çözüm talep ediyor." dedi.Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Başkanı Dr. Eric Schweitzer de, "İngiltere seçimlerinden sonra, yakın olan bir anlaşmazlığı önlemek için hızlı bir şekilde Brexit kararı verilmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.Brexit’den dolayı devam eden belirsizliğin Haziran 2016'daki Brexit referandumundan bu yana Almanya ile İngiltere arasındaki ekonomik ilişkilerinde düşüş yaşanmasına neden olduğunu ifade eden Schweitzer, İngiltere'nin, Almanya'nın en önemli ticaret ortakları sıralamasında beşinci sıradan yedinci sıraya indiğini bildirdi.Schweitzer, DIHK tarafından yapılan son anketine göre, İngiltere'deki Alman şirketlerinin yarısından fazlasının ülkenin 2020'de ekonomik kalkınmasının ivme kaybetmesini beklediğini belirterek, "Alman şirketleri, gelecekteki ekonomik ilişkiler konusundaki belirsizlikler nedeniyle, İngiltere'de yatırım ve istihdam planları konusunda isteksiz. Örneğin, İngiltere'de beş Alman şirketinden biri işlerini durdurdu. Alman şirketleri İngiltere’de 400 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.İngiltere'de dün yapılan erken genel seçimde, Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti şu ana kadar parlamentodaki 650 sandalyeden 363'ünü kazandı. Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise 203 milletvekili çıkarabildi.