GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Almanya’da işsizlik oranı değişmedi

30.09.2019 13:59

Son güncelleme : 30.09.2019 14:10
Almanya’da işsizlik oranı eylül ayında değişmeyerek yüzde 5 seviyesini korudu.



AA

Alman Federal İstihdam Ajansı’nın verilerine göre Almanya’da işsizlik oranı eylül ayında bir önceki ayda kaydedilen yüzde 5 seviyesini sürdürdü.

Açıklamada eylül ayında ülkede toplam işsiz sayısının 10 bin kişi azalarak 2 milyon 276 bine gerilediği kaydedildi.

Alman Federal İstihdam Ofisi Başkanı Detlef Schele veriye ilişkin olarak ekonomik bozulmanın kısmen işsizlik verirlerine de yansıdığını belirterek,  “Fakat toplamda istihdam piyasası güçlü görünümde.” ifadesini kullandı.

Ülkede ağustos ayında perakende satışlar ise aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 3,2 artış gösterdi.




BIST USD EURO ALTIN
13:00105.440
Değişim :  0,27% |  288,20
Açılış :  105.700  
Önceki Kapanış :  105.152  
En Yüksek
105.834 En Düşük
105.056
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru