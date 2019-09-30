Almanya’da işsizlik oranı değişmedi













AA

Alman Federal İstihdam Ajansı’nın verilerine göre Almanya’da işsizlik oranı eylül ayında bir önceki ayda kaydedilen yüzde 5 seviyesini sürdürdü.Açıklamada eylül ayında ülkede toplam işsiz sayısının 10 bin kişi azalarak 2 milyon 276 bine gerilediği kaydedildi.Alman Federal İstihdam Ofisi Başkanı Detlef Schele veriye ilişkin olarak ekonomik bozulmanın kısmen işsizlik verirlerine de yansıdığını belirterek, “Fakat toplamda istihdam piyasası güçlü görünümde.” ifadesini kullandı.Ülkede ağustos ayında perakende satışlar ise aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 3,2 artış gösterdi.