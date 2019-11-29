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Almanya`da perakende satışlar düştü

29.11.2019 11:52

Son güncelleme : 29.11.2019 11:52
Almanya`da perakende satışlar, ekimde beklentilerin üstünde aylık bazda yüzde 1,9 düşüş gösterdi.



AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satışlara ilişkin ekim ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış reel perakende satışlar, ekimde eylül ayına göre yüzde 1,9 azaldı. Satışlar, 2018’nin ekim ayına kıyasla yüzde 0,8 yükseliş gösterdi.

Perakende satışların, piyasalardaki aylık yüzde 0,1 düşüş beklentisinin üstünde gelmesi dikkati çekti. Yılın ocak-ekim döneminde reel  satışlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8'lik artış görüldü.

Eylülde, Almanya'da reel perakende satışlar ağustos ayına göre yüzde  0,1 ve 2018’nin eylül ayına kıyasla  yüzde 3,4 yükseliş göstermişti.

Ticaret ihtilafları, küresel ekonomideki yavaşlama ve Brexit’e yönelik endişeler Almanya ihracatını olumsuz yönde etkilerken, Alman ekonomisi büyümek  için iç talebin güçlü olmasına bağımlı kalıyor.

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ekimde perakende satışların hayal kırıklığına uğrattığını  belirterek, “Ancak kasım ve aralık ayında üçüncü çeyreğe zayıf başlangıç telafi edilmeli.” değerlendirmesinde bulundu.

Brzeski, hane halkının tüketiminin yakın dönemde Alman ekonomisinin büyümesini desteklemeye devam edeceğine işaret ederek, “Ancak uzun vadede, bu  harcamalarının ne kadar sürdürülebilir olabileceği şüpheli.Tüketim odaklı ekonomik büyümenin artı ve eksileri hakkında daha fazla tartışma bekliyoruz.” ifadesini kullandı.

Yılın ikinci çeyreğinde 0,2 küçüldükten sonra üçüncü çeyrekte yüzde  0,1 genişleyen Alman ekonomisinin, ticaret ihtilafları ve Brexit’ten dolayı bu yıl sadece yüzde 0,5 büyümesi bekleniyor.




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