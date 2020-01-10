Almanya`da şirket iflasları azaldı













AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, ülkede geçen yılın ekim ayında 1.592 işletme iflas açıkladı. İflaslar, 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 6 azaldı.



EN ÇOK TİCARET SEKTÖRÜ ETKİLENDİ



Almanya'da söz konusu dönemde iflaslardan en çok ticaret sektörü etkilendi. 254 iflas başvurusu olan ticareti, 241 iflas başvurusuyla inşaat, 171 başvuruyla da bilim ve teknik hizmetle sektörü izledi.



Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç, temmuzda 3,4 milyar avro olarak kaydedildi. Söz konusu borç, 2018'in ekim ayında yaklaşık 1,1 milyar avroydu.



Kurumsal iflaslar dışında 7 bin 369 borçlu da Ekim 2019’da iflas başvurusunda bulundu. Bu sayı, 2018’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 2,2 azaldı.