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Almanya`da şirket iflasları azaldı

10.01.2020 11:10

Son güncelleme : 10.01.2020 11:10
Avrupa`nın lokomotif ülkesi Almanya`da iflas eden şirket sayısı, geçen yılın ekim ayında 2018`in aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 1.592 oldu.



AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamaya  göre, ülkede geçen yılın ekim ayında 1.592 işletme iflas açıkladı. İflaslar,  2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 6 azaldı.

EN ÇOK TİCARET SEKTÖRÜ ETKİLENDİ

Almanya'da söz konusu dönemde iflaslardan en çok ticaret sektörü  etkilendi. 254 iflas başvurusu olan ticareti, 241 iflas başvurusuyla inşaat, 171  başvuruyla da bilim ve teknik hizmetle sektörü izledi.

Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen  borç, temmuzda 3,4 milyar avro olarak kaydedildi. Söz konusu borç, 2018'in ekim  ayında yaklaşık 1,1 milyar avroydu.

Kurumsal iflaslar dışında 7 bin 369 borçlu da Ekim 2019’da iflas  başvurusunda bulundu. Bu sayı, 2018’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 2,2 azaldı.





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