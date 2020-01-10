Avrupa`nın lokomotif ülkesi Almanya`da iflas eden şirket sayısı, geçen yılın ekim ayında 2018`in aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 1.592 oldu.
Almanya`da şirket iflasları azaldı
10.01.2020 11:10
Son güncelleme : 10.01.2020 11:10
AA
Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, ülkede geçen yılın ekim ayında 1.592 işletme iflas açıkladı. İflaslar, 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 6 azaldı.
EN ÇOK TİCARET SEKTÖRÜ ETKİLENDİ
Almanya'da söz konusu dönemde iflaslardan en çok ticaret sektörü etkilendi. 254 iflas başvurusu olan ticareti, 241 iflas başvurusuyla inşaat, 171 başvuruyla da bilim ve teknik hizmetle sektörü izledi.
Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç, temmuzda 3,4 milyar avro olarak kaydedildi. Söz konusu borç, 2018'in ekim ayında yaklaşık 1,1 milyar avroydu.
Kurumsal iflaslar dışında 7 bin 369 borçlu da Ekim 2019’da iflas başvurusunda bulundu. Bu sayı, 2018’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 2,2 azaldı.
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,82
|59.531.077
|% 13,67
|
|ODAS
|2,91
|492.928.138
|% 12,79
|
|RYGYO
|5,48
|41.858.948
|% 12,30
|
|SRVGY
|12,48
|1.275.198
|% 9,86
|
|BALAT
|2,36
|320.075
|% 9,77
|
|BURVA
|11,50
|132.352
|% -7,93
|
|MTRYO
|5,40
|3.022
|% -5,26
|
|OSMEN
|4,10
|2.985
|% -4,87
|
|UZERB
|2,10
|1.726
|% -4,55
|
|DAGHL
|3,03
|6.593.297
|% -3,50
|
|ODAS
|2,91
|492.928.138
|% 12,79
|
|THYAO
|14,23
|314.946.579
|% -0,14
|
|PETKM
|3,94
|285.631.803
|% 0,77
|
|EKGYO
|1,49
|156.642.707
|% 1,36
|
|KRDMD
|2,78
|148.139.562
|% 0,72
|
|ODAS
|2,91
|492.928.138
|% 12,79
|
|EKGYO
|1,49
|156.642.707
|% 1,36
|
|ALBRK
|1,68
|143.223.643
|% 1,82
|
|PETKM
|3,94
|285.631.803
|% 0,77
|
|KRDMD
|2,78
|148.139.562
|% 0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6657
|7,7041
|% 0,25
|
|Frank
|6,0218
|6,0581
|% 0,26
|
|Riyal
|1,5643
|1,5722
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.550
|1.551
|-0,41
|
|Altın Gr.
|294
|294
|0,93
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.976
|-55,00
|
|Tam
|1.938
|1.987
|-57,77
|
|Yarım
|937
|961
|-27,94
|
|Çeyrek
|470
|480
|-13,97
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,96
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,02
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|B. Petrol
|65,39
|65,39
|0,03
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