GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Almanya`nın büyüme tahmini düşürüldü

13.12.2019 10:52

Son güncelleme : 13.12.2019 12:59
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Almanya`ya ilişkin bu yıl ve gelecek yıl için büyüme tahminlerini aşağı yönlü güncelledi.



AA

Bundesbank, Almanya ekonomisine ilişkin haziranda paylaştığı 2019-2020  ve 2021 yıllarını kapsayan büyüme tahminlerinde kış dönemine 2022 yılını da ekleyerek revize etti.

Buna göre, banka, Almanya’da bu yıl için takvim etkisinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 0,6’dan  0,5’e, 2020 büyüme beklentisini yüzde 1,2’den 0,6’ya düşürdü.

2021 yılı için büyüme tahminini 1,3’ten 1,4’e yükselten banka, Avrupa’nın en büyük ekonomisinin 2022’de yüzde 1,4’lük büyümesi tahmininde bulundu.

Banka, istihdamdaki büyümenin ciddi şekilde yavaşlamasının hane halkının reel harcanabilir gelirine baskı oluşturmasını aşağı yönlü yüksek revizyona sebep olarak gösterdi.

Büyüme tahmini raporunda, ülkenin ihracatının yavaşlamasının beklendiği fakat gelecek yıl bir durgunluk olmayacağı belirtilerek, “İç talepteki büyüme muhtemelen ekonomilerin çok canlı olduğu dönemlerinde olduğu kadar dinamik olmayacaktır.” ifadesine yer verildi.

Banka, destekleyici mali politikanın ve gevşek para politikanın ek ekonomik büyümeyi destekleyeceğini öngörürken enflasyon beklentisini bu yıl için yüzde 1,4’te sabit tuttu ve  gelecek yıl için 1,5’ten revize ederek yüzde 1,3 olarak açıkladı.

Küresel ticaret ihtilafları, Alman otomotiv sektöründe yaşanan sıkıntılar ve Brexit ihracata dayalı Almanya ekonomisini etkilemeye devam ediyor.

Geçen yıl ekonomi yüzde 1,4 büyürken, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu bu yıl büyümenin yüzde 0,5’te kalmasını bekliyor.

Bundesbank, haziran raporunda, Almanya’da bu yıl için GSYH büyüme tahminini yüzde 1,6’dan 0,6’ya, 2020 büyüme beklentisini ise 1,6’dan 1,2’ye  düşürmüştü.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:43111.464
Değişim :  1,23% |  1.349,54
Açılış :  111.011  
Önceki Kapanış :  110.115  
En Yüksek
111.612 En Düşük
110.680
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURVA 5,61 5.284.877 % 14,96  
TIRE 3,31 152.882.599 % 11,82  
BURCE 6,00 20.727.419 % 11,11  
NIBAS 6,65 33 % 10,83  
TUCLK 4,21 26.018.821 % 10,50  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7207 7,7594 % 1,46  
Frank 5,8617 5,8970 % 0,10  
Riyal 1,5367 1,5445 % -0,15  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.472 1.472 2,06  
Altın Gr. 273 273 -0,22  
Cumhuriyet 1.813 1.841 -4,00  
Tam 1.803 1.848 -14,74  
Yarım 871 894 -7,13  
Çeyrek 437 447 -3,56  
Gümüş.Ons 16,96 16,98 0,00  
Gümüş Gr. 3,15 3,15 -0,01  
B. Petrol 64,91 64,91 0,71  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru